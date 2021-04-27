به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواپیمایی کشوری شنبه ۴ اردیبهشت با دستور ستاد ملی مقابله با کرونا، نوتام (Notice To Airman) مبنی بر ممنوعیت پروازهای مستقیم و غیر مستقیم به هند و پاکستان به شرکت‌های هواپیمایی داخلی و خارجی و شرکت‌های فرودگاه‌ها و فرودگاه امام خمینی (ره) از ساعت ۲۴ همان روز صادر و ابلاغ کرد.

این در حالی است که برخی رسانه‌ها از انجام پرواز به هند یا فروش بلیت پروازهای غیر مستقیم به این کشور با نرخ‌های نجومی چند میلیون تومانی خبر می‌دهند؛ همچنین یک پرواز از دهلی به تهران از سوی یکی از ایرلاین‌های داخلی در ۵:۲۰ صبح ۴ اردیبهشت انجام شد که با انتقادات بسیاری همراه شد؛ این در حالی است که این پرواز، قبل از اعلام ممنوعیت‌ها انجام شده و به گفته مدیران ارشد سازمان هواپیمایی کشوری، از قبل برای آن مجوز اخذ شده بود.

وزیر بهداشت: کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس پس از بازگشت از هند به قرنطینه می‌روند

با این حال آنچه محل بحث است، انجام پروازهای موردی از جمله پرواز اختصاصی بازگشت تیم پرسپولیس از گوای هند محل انجام بازی‌های لیگ قهرمانان آسیاست که به گفته وزیر بهداشت، قرار است کادر فنی و بازیکنان پرسپولیس پس از بازگشت از هند، به قرنطینه بروند.

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همچنین یکی از وب سایت‌های فروش بلیت که اقدام به فروش بلیت پروازهای هند به صورت غیر مستقیم و چند ایرلاینی کرده بود نیز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اخطار دریافت کرد.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری: اگر مسافری به هند برود، تا اطلاع ثانوی امکان بازگشت به کشور را ندارد

حسن ذیبخش، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره انجام پروازهای هند و فروش بلیت سفر رفت و برگشت کانکشنی (غیر مستقیم) به این کشور و پاکستان گفت: ممکن است برخی افراد با پروازهای کانکشنی از دوحه، استانبول یا دوبی به هند سفر کنند؛ ولی پرواز مستقیم نداریم؛ ضمن اینکه آنچه مهم است این است که اولاً پرواز برگشت مستقیم از هند و پاکستان به ایران نداریم و ثانیاً اگر مسافری از هند با پروازهای غیر مستقیم وارد ایران شود، امکان ورود به داخل کشور را نخواهد داشت.

به گفته ذیبخش، طبق نوتام صادره از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به شرکت‌های هواپیمایی، برای هیچ مسافری از مبدأ هند یا پاکستان با پروازهای غیر مستقیم، بلیت به مقصد ایران صادر نمی‌شود و از سوی ایران از ورود آنها به کشورمان ممانعت به عمل می‌آید.

این مقام مسئول افزود: اگر مسافری به هند برود، تا زمانی که ستاد ملی کرونا، مصوبه ممنوعیت فعلی را لغو نکند، امکان بازگشت به کشور را نخواهد داشت.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری: همه پروازها به هند و پاکستان ابطال شده است

ابوالقاسم جلالی معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا همه پروازهای رفت و برگشت هند و پاکستان ممنوع بوده و هیچ مسافری از این دو کشور را نمی‌پذیریم.

وی افزود: علی رغم آنکه با ابلاغ ستاد ملی مقابله با کرونا، ممنوعیت پروازهای هند و پاکستان در دو روز اخیر ابلاغ شده، اما فروش بلیت برای این پروازها در برخی از وبسایت‌ها ادامه داشت که البته هیچکدام از آن‌ها مجوز از این سازمان ندارند.

جلالی تصریح کرد: برای جلوگیری از پذیرش مسافران با پروازهای کانکشنی (غیر مستقیم) از مبدأ این دو کشور نظارت کامل سازمان هواپیمایی کشوری با همکاری پایگاه مراقبت بهداشت مرزی و بر اساس دستورالعمل‌ها انجام می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا هزینه افرادی که بلیت هند خریداری کرده‌اند، عودت داده می‌شود، گفت: تمام مجوزهای پروازهای رفت و برگشت به این دو کشور ابطال شده و در صورت تهیه بلیت توسط مسافران، هزینه آن به صورت کامل مسترد خواهد شد.