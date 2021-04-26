به گزارش خبرگزاری مهر، «مناجات‌الغافلین» اثر متفاوت محمدمهدی رسولی که کلمات و تصویرگری او را در خود گنجانده است پیشنهاد خوبی برای مطالعه در ماه مبارک رمضان است. این اثر مناجات آدمی با پروردگار خود را با زبانی طنز روایت می‌کند.

سیدمهدی شجاعی نویسنده نام‌آشنای کشور که مقدمه‌ای نیز بر مناجات‌الغافلین نوشته است در مراسم رونمایی این اثر گفت: «حدود سی سالی است که آقای محمدمهدی رسولی را می‌شناسم و خدمت ایشان ارادت دارم. ایشان به حمدالله هنرمند ذی‌وجوه است. در کار تصویرگری، داستان، نمایشنامه، فیلمنامه و در هر کدام از این عرصه‌ها که وارد شده، موفق بیرون آمده است. کتاب مناجات‌الغافلین یک اثر متفاوت است زیرا از یک طرف آدم‌ها خود را می‌بینند و نقد اجتماعی صورت می‌گیرد و از طرف دیگر حس صمیمیت و راحتی با خداوند [در این اثر] وجود دارد و رگه‌های نامرئی و گاهی مرئیِ طنز دیده می‌شود. تصویرگری ایشان نیز فوق‌العاده است. فاخر بودن کار بسیار مهم است و ناشر این اثر سنگ تمام گذاشته است.»

مقدمه‌ی آقای شجاعی بر کتاب مناجات‌الغافلین به شرح زیر است:

یک مقدمه عبرت‌آموز

این آقامهدی ما

یک کمی خل‌وچل می‌زند؛ مثل خود من.

ما کلاً ژنتیک این‌طوری هستیم. ولی ژن ما از طریق نسل‌های قبل به ما نرسیده؛ مثل ویروس از دیگران به ما منتقل شده.

دست خودمان نیست. ما کار خوب هم که می‌خواهیم بکنیم یک‌جورهایی به جدول اصابت می‌کند.

خود من هروقت می‌خواهم حرف جدی بزنم، خنده‌ام می‌گیرد؛ ولی وقتی جوک تعریف می‌کنم، همه همین‌طور بِرّ و برّ نگاهم می‌کنند و من مجبور می‌شوم توضیح بدهم که کدام بخش از چیزی که تعریف کرده‌ام، به چه دلیل خنده‌دار بوده است.

البته حُسن خوب ما فقط این نیست؛ حسن بد هم که اصلاً نداریم.

ما چند حُسن خوب و متوسط دیگر هم داریم.

مثلاً راحتی را به سختی ترجیح می‌دهیم؛

حالا شما اسمش را بگذارید راحت‌طلبی! چه فرقی می‌کند؟!

بر فرض، خود شما دوست ندارید که از خوراکی‌های خوشمزه، مقدار بیشتری میل کنید؟

واقعاً اسم این کار را می‌شود پرخوری گذاشت؟

یا شکموگری؟!

هان؟!

شما فکر می‌کنید که من یک تخته‌ام کم است؟

یا به قدر کافی عاقل نیستم؟!

من را توی خانه، عقل کل صدا می‌کنند یا پرفسور.

ولی اگر دنبال شخصیت خیلی برجسته می‌گردید، باید آقامهدی‌مان را ببینید.

اصلاً چه لزومی دارد به دیدن؟! همین مناجات‌هایش را بخوانید، حساب کار دستتان می‌آید.

فکر نمی‌کردم در طول تاریخ

کسی جرأت کرده باشد با خدا این‌طوری حرف بزند.

ما یک همچه آدم‌هایی هستیم.

سعی کنید قدر ما را بدانید و مناجات‌هایمان را بخوانید.

در این دو جمله اخیر به قافیه‌ها دقت کردید؟! بدانید و بخوانید.

به نظرم استعداد من هم در شعر و شاعری کمتر از آقامهدی‌مان نباشد.

تا شما مناجات‌ها را بخوانید، من می‌روم دیوان شعرم را بسرایم و چاپ کنم.

مخلص شما

سیدمهدی شجاعی