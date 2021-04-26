به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا تصمیم وزارت خزانهداری آمریکا علیه دولت قانونی این کشور در خصوص ارسال ۱۵۰ میلیون دلار از داراییهای کاراکس به «خوان گوایدو» را محکوم کرد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس جمهور ونزوئلا در یک سخنرانی تلویزیونی در این خصوص گفت که نیروهای مخالف دولت به «باندهای گانگستری» تبدیل شدهاند و «آنها نیز زمین بازی سیاست را رها کردهاند تا خود را وقف اخاذی و کلاهبرداری کنند».
«نیکلاس مادورو» در ادامه تأکید کرد که «خوان گوایدو» و نزدیکانش از این داراییها برای تداوم بیثبات کردن ونزوئلا استفاده خواهند کرد در حالی که این مبالغ بلوکه شده در کشورهای دیگر، متعلق به مردم ونزوئلا هستند و باید صرف تهیه دارو، مواد خوراکی و منابع صعنتی شوند.
آمریکا و متحدانش ریاست جمهوری خودخوانده «خوان گوایدو» سرکرده شورشیان ونزوئلا را به رسمیت می شناسند حال آنکه شمار زیادی از کشورها از جمله ایران، ترکیه، روسیه، سوریه، چین و … همچنان با دولت مشروع مادورو در تعامل هستند.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بهمن ماه سال گذشته اعلام کردند که دیگر «خوان گوایدو» را به عنوان رئیسجمهور موقت ونزوئلا به رسمیت نمیشناسد.
بر اساس اعلام این خبرگزاری، ۲۷ عضو اتحادیه اروپا با انتشار بیانیهای در این خصوص اعلام کردند: علیرغم آنکه گوایدو را یک «طرف مذاکره دارای امتیاز» به شمار میآوریم، اما از این پس وی را رئیسجمهور موقت ونزوئلا نمیدانیم.
گفتنی است که چندی پیش و همزمان با آغاز به کار پارلمان جدید، «خوان گوایدو» سرکرده شورشیان ونزوئلا نیز که در دور قبل ریاست پارلمان را به عهده داشت؛ از مقام خود خلع شد.
این در حالی است که گوایدو و طرفدارانش شرکت در انتخابات پارلمانی که ماه دسامبر گذشته برگزار شد را تحریم کرده و گفته بودند با تمدید طول دوره پارلمان قبلی، به کار خود ادامه میدهند.
گوایدو از حمایت آمریکا برخوردار است و خود را رئیسجمهور موقت ونزوئلا تلقی میکند!
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