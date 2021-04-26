تکذیب قطع ۲۳۰۰ اصله درخت باغدار سنندجی توسط دادستان

به گزارش خبرنگار مهر، جباری روز دوشنبه در مصاحبه تلویزیونی با واحد خبر مرکز کردستان اعلام کرد: ادعای باغدار سنندجی مبنی بر قطع دو هزار و ۳۰۰ اصله درخت صحیح نبوده و تنها ۳۳۰ اصله قطع شده است.

وی افزود: تمام باغ این فرد از بین نرفته و این باغدار سنندجی بالغ بر هشت هزار اصله درخت در زمینی شش و نیم هکتاری دارد.

دادستان مرکز کردستان اعلام کرد: فرد و افراد معینی از سوی شاکی به عنوان مظنون معرفی شده‌اند که باید کار تحقیقاتی و اطلاعاتی بر روی آنها صورت گیرد.

جباری افزود: کارشناسان دادگستری در حال بررسی این موضوع هستند و نتایج تحقیقات این حادثه اطلاع رسانی خواهد شد.

گفتنی است در ایام تعطیلات عید نوروز ویدئویی از حادثه قطع درختان یک باغدار سنندجی در فضای مجازی منتشر شد و در این ویدئو اعدادی غیرواقعی و بزرگ در خصوص قطع ۲۳۰۰ درخت از باغدار مطرح و توسط تولیدکنندگان این ویدئو بزرگنمایی شد که اکنون نتایج کارشناسان دادگستری این اعداد را رد می‌کند.