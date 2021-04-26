  1. استانها
  2. کردستان
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۳۰

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی بانه خبر داد؛

اجرای طرح پلیس هوشمند در شهرستان مرزی بانه

اجرای طرح پلیس هوشمند در شهرستان مرزی بانه

بانه- معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی بانه از اجرای طرح پلیس هوشمند ماموران در این شهرستان مرزی خبر داد.

محمد نورانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت رفتارهای متقابل پلیس و مردم در رخدادهای انتظامی به صورت دقیق و صحیح با استفاده از دوربین البسه مأموران به منظور رعایت حقوق شهروندی انجام می‌شود.

وی افزود: باید استفاده از البسه دوربین دار پلیس بر اساس مبانی اسلامی و با رعایت حقوق شهروندی باشد و هدف از بکارگیری این فناوری، ثبت تعالی رفتارهای پلیس با مردم و بالعکس است.

نورانی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای این طرح فراهم آمدن امکان پایش و نظارت بر رفتار متقابل مردم و پلیس است و تاکنون به کارگیری دوربین البسه دستاوردهای مطلوبی برای پلیس داشته است.

کد مطلب 5198619

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها