اجرای طرح پلیس هوشمند در شهرستان مرزی بانه

محمد نورانی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت رفتارهای متقابل پلیس و مردم در رخدادهای انتظامی به صورت دقیق و صحیح با استفاده از دوربین البسه مأموران به منظور رعایت حقوق شهروندی انجام می‌شود.

وی افزود: باید استفاده از البسه دوربین دار پلیس بر اساس مبانی اسلامی و با رعایت حقوق شهروندی باشد و هدف از بکارگیری این فناوری، ثبت تعالی رفتارهای پلیس با مردم و بالعکس است.

نورانی خاطرنشان کرد: یکی از دستاوردهای این طرح فراهم آمدن امکان پایش و نظارت بر رفتار متقابل مردم و پلیس است و تاکنون به کارگیری دوربین البسه دستاوردهای مطلوبی برای پلیس داشته است.