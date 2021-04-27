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۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۴

امینی:

دولت باید واکسن کرونا را به صورت رایگان برای همه تامین کند

دولت باید واکسن کرونا را به صورت رایگان برای همه تامین کند

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: دولت موظف است طبق قوانین،  از محل درآمدهای عمومی نیازهای جامعه را تامین و واکسن را برای همه به طور یکسان تامین کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امینی در جلسه صبح امروز شورای شهر در سخنان ابتدایی خود، ضمن تبریک روز شوراها گفت: امروزه بیش از دو سوم اختیار شوراها در دست نهادهای دیگر است. عمر شورای پنجم تهران با مشکلاتی ازجمله کاهش شدید ارزش پول ملی، بدهی‌های فراوان، شیوع کرونا و غیره روبرو بود با این حال شاهد کاهش هزینه‌های جاری و افزایش شفافیت در شورای شهر بودیم.

وی افزود: مدتی است خبر مجوز واردات واکسن توسط بخش خصوصی و فروش به آن شهروندان توانمند شنیده می‌شود. اگر این موضوع رنگ حقیقت پیدا کند، چهره بدی از کشورمان به جهانیان مخابره خواهد شد. چطور می‌توان رفع تبعیض‌های ناروا برای همه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های مختلف را به یاد آورد و از واکسن پولی سخن گفت.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: دولت موظف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی نیازهای جامعه را تأمین و واکسن را برای همه به طور یکسان تأمین کند. امیدواریم متولیان حتی در صورت واردات واکسن پولی، آن را به صورت رایگان میان عموم جامعه توزیع کنند و شاهد اتفاقاتی نظیر احتکار واکسن نباشیم.

امینی ابراز داشت: شورای شهر در نظر دارد با تصویب طرحی فوریتی، شهرداری تهران را موظف به تهیه واکسن کرونا برای فعالین و شاغلین کادر مدیریت شهری نظیر کارکنان میادین میوه و تره بار، آتش نشانی، کارکنان بهشت زهرا و دیگر فعالین این بخش کند.

کد مطلب 5198824
ساناز باقری راد

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