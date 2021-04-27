به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، فراخوان دومین سالانه نمایشگاه «کاربردی‌های معناگرا» منتشر شد.

در مقدمه این فراخوان در مورد ضرورت شکل‌گیری این رویداد آمده است:

«سرامیک به دلیل گستره وسیع قابلیت‌ها و امکانات ذاتی خود، کاندیدای موفق تاریخی، امروزی و آتی زندگی انضمامی و مصرفی بشر است. قابل انکار نیست که تولیدات سرامیکی جهان در قالب کاربردی‌ها، بخش مهمی از کل تولیدات را شامل می‌شود.

انجمن هنرمندان سفالگر بر آن است تا با استمرار ایده نمایشگاهی «کاربردی‌های معناگرا» که دوره اول آن پیشتر برگزار شده است، در قالب نمایشگاهی سالانه و با هدف کشف ظرفیت‌های پیدا و پنهان کاربردی‌ها برای خلق آثار هنری، امکان تجلی بیشتر آن ظرفیت‌ها را فراهم آورد.

شاید این مجال، فرصتی باشد برای تجربه تغییر وضعیت کاربردی اشیا در زندگی مصرفی روزمره به وضعیت کاربردی آنها در خلق آثار هنری.»

در ادامه متن فراخوان که زیر نظر شورای سیاست گذاری، هیات مدیره انجمن هنرمندان سفالگر ایران متشکل از بهزاد اژدری، محبوبه ابراهیم زاده، سحر اسمعیل طهرانی، احداله شکری پور ماسوله و شبنم عمانی تهیه و تنظیم شده است بدین شرح منتشر شده است:

دبیر اجرایی دومین سالانه را شبنم عمانی و هیات انتخاب آثار و مشاوران هنری به ترتیب حروف الفبا بهزاد اژدری، رسول جلیلی، حمید شانس، هادی محبعلی و هیربد همت آزاد خواهند بود.

شرایط ارائه آثار

هر هنرمند می‌تواند پنج اثر را برای شرکت در نمایشگاه ارائه دهد که از بین آنها حداکثر ۳ اثر پذیرفته خواهد شد.

هزینه شرکت در نمایشگاه، پس از اعلام نتیجه نهایی آثار پذیرفته شده، دریافت خواهد شد و به شرح ذیل است:

برای اعضای انجمن هنرمندان سرامیک رایگان و برای غیر اعضا مبلغ ۲ میلیون ریال است.

حداکثر حجم اثر ۲ متر طول، ۲ متر عرض و ۳ متر ارتفاع است.

ارسال و حمل آثار تا دبیرخانه نمایشگاه بر عهده هنرمند است.

حداقل پخت بدنه آثار ۹۰۰ درجه سانتیگراد است، مگر آنکه عدم پخت در جهت تبیین ایده اثر باشد.

سرامیکی بودن آثار الزامی است مگر آنکه استفاده از دیگر موارد در جهت ایفای مفهوم اثر باشد، به طوری که بر فضای سرامیکی اثر غالب نباشد.

متقاضیان باید برای ثبت نام در تاریخ مقرر با مراجعه به سایت انجمن هنرمندان سفالگر ایران و دریافت فرم ثبت نام، پس از تکمیل فرم ثبت نام نمایشگاه و تبدیل فرم پر شده به فرمت (PDF) آن را به ایمیل انجمن هنرمندان سفالگر ایران ارسال کنند.

متقاضیان می‌توانند متنی را جهت تشریح و تبیین ایده خود به همراه تصویر ارائه دهند.

حجم تصاویر ارسالی باید حداقل ۱ مگابایت و حداکثر ۳ مگابایت باشد. تصاویر ارسال شده می‌بایست از ۳ زاویه و با فرمت (JPEG) باشد.

عکاسی اثر باید در زمینه سفید یا خاکستری صورت پذیرد. عکس‌های ارسالی وضوح کافی را برای خوانش بهتر اثر داشته باشند.

گاه شمار نمایشگاه

ثبت نام از شنبه ۱۵ خرداد ماه تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۱۷ خرداد ماه ۱۴۰۰

اعلام نتایج انتخاب اولیه آثار: ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۰

دریافت اصل آثار: ۲۰ الی ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۰ (پنجشنبه الی شنبه)

اعلام نتایج نهایی: ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۰

افتتاحیه نمایشگاه: جمعه ۴ تیر ماه ۱۴۰۰

اختتامیه نمایشگاه: سه شنبه ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۰

مکان برگزاری نمایشگاه: خانه هنرمندان ایران (تمام گالری‌ها)

در پایان این فراخوان به موارد زیر نیز اشاره شده است:

سلسله سخنرانی‌های در راستای تبیین، اهداف و چشم انداز نمایشگاه تشکیل خواهد شد که متعاقباً اعلام می‌شود.

دبیرخانه نمایشگاه حق استفاده از آثار را در رسانه‌های چاپی و مجازی با اهداف اطلاع رسانی، تبلیغاتی، فرهنگی و نمایش در داخل و خارج کشور با ذکر نام هنرمند خواهد داشت.

تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده نمایشگاه با دبیرخانه خواهد بود.

جانمایی آثار در نمایشگاه، بر اساس تصمیم دبیرخانه نمایشگاه بوده و اعتراض، جابجایی و انصراف در زمان برگزاری نمایشگاه پذیرفته نخواهد شد.

برای جلوگیری از هر گونه آسیب به اثر، صاحب اثر ملزم به همکاری‌های لازم با برگزار کنندگان است.

تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آن به منزله قبول شرایط و مقررات نمایشگاه است.

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان کریمخان زند، خیابان خردمند جنوبی، خیابان نوشهر، پلاک ۱۵ طبقه سوم واحد ۵

شماره تماس: ۸۸۴۹۱۷۴۰-۰۲۱

سایت انجمن هنرمندان سفالگر ایران: Iranianceramists.ir

ایمیل انجمن هنرمندان سفالگر ایران: Iranianceramists@yahoo.com