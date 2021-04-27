ثبت ۱۱۳۹ شکایت مردمی در سامانه بازرسی سازمان صمت قم

به گزارش خبرنگار مهر، محمود سیجانی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه هزار و ۱۳۹ شکایت مردمی از ابتدای امسال در سامانه بازرسی سازمان صمت قم به ثبت رسیده است، گفت: از این تعداد هزار و ۱۶ مورد به صورت تلفنی بوده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قم با اشاره به اینکه ۵ مورد از هزار و ۱۳۹ شکایت به صورت مراجعه حضوری بوده است، افزود: ۶۰ مورد از شکایات به صورت کتبی و ۵۸ مورد نیز به صورت پیام گیر در سامانه ۱۲۴ بازرسی سازمان صمت قم ثبت شده است.

وی با تاکید بر اینکه هزار و ۸۳ مورد از این شکایات در حوزه کالا و ۵۶ مورد هم در حوزه خدمات بوده است، ادامه داد: از این تعداد پرونده‌ها ۴۱۹ مورد در دست بررسی، ۴۹۶ مورد عدم تنظیم برگه گزارش و ۲۲۰ مورد برگه گزارش بازرسی تنظیم که پرونده‌ها جهت بررسی به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

سیجانی با بیان اینکه در حال حاضر برای ۴ مورد از این شکایات جلب رضایت صورت گرفته است، گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلفات صنفی در سطح مغازه‌ها و انبارها، با شماره تلفن ۱۲۴ به صورت شبانه روزی تماس گرفته و موارد مدنظر را گزارش نمایند.