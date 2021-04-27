مالکان سهام عدالت در کارگزاری دلیران پارس آنلاین سجامی شوند

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بنابر اعلام روابط عمومی کارگزاری دلیران پارس، از میان ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت ۳۰ میلیون نفر روش غیرمستقیم را برای اداره سهام خود برگزیده اند و هم اکنون این گروه، سهامداران شرکت‌های ۳۱ گانه سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در کشور به شمار می‌روند.

بنا بر اعلام مسئولان، ارزش دارایی شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بالغ بر ۳۸۶ هزار میلیارد تومان است و مالکان سهام عدالت می‌توانند با حضور در مجامع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت‌ها و انتخاب هیأت مدیره در روند مدیریت و سودآوری شرکت‌هایی که سهامدار آن هستند، تأثیرگذار بوده و نقش آفرین باشند.

بنا بر اعلام مسئولان بازار سرمایه، برگزاری مجامع عادی به طور فوق العاده شرکت‌های سرمایه گذاری استانی با هدف انتخاب اعضای هیأت مدیره شرکت‌ها از ۱۸ اردیبهشت ماه آغاز و تا نیمه خرداد ماه ادامه خواهد داشت و با توجه به شرایط ویژه کرونا، مالکان سهام عدالت قادرند از طریق الکترونیک در مجامع شرکت کنند.

این در حالی است که شرط حضور سهامداران عدالت در انتخابات شرکت‌های سرمایه گذاری استانی «احراز هویت و ثبت نام در سجام» است.

بنا بر این گزارش کارگزاری دلیران پارس هم اکنون این امکان را فراهم آورده است که کلیه علاقمندان بازار سرمایه و از جمله مالکان سهام عدالت در هر زمان و مکان و بدون صرف وقت به صورت آنلاین احراز هویت و در سجام ثبت نام شده و کد بورسی خود را دریافت کنند.

دارندگان سهام عدالت پس از سجامی شدن می‌توانند با ورود به درگاه یکپارچه بازار سرمایه به آدرس ddn.csdiran.ir وارد پنل خود در درگاه ذی نفعان بازار سرمایه شده و با ورود به بخش مجامع شرکت‌ها و ثبت حضور در بخش دستور جلسه در مجمع فوق العاده شرکت استانی مربوط به خود شرکت کنند.

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