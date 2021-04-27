  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۳:۵۶

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری در دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت انتخاب رشته داوطلبان دکتری در دانشگاه آزاد

مهلت انتخاب رشته داوطلبان دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی فردا چهارشنبه ۸ اردیبهشت پایان می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، مهلت انتخاب رشته دوره دکتری تخصصی سال ۱۴۰۰ دانشگاه آزاد اسلامی برای داوطلبانی که در آزمون سراسری دوره دکتری تخصصی سازمان سنجش آموزش کشور شرکت کرده اند، تا پایان روز چهارشنبه ۸ اردیبهشت ماه ادامه دارد.

داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور می توانند متناسب با مجموعه امتحانی خود حداکثر تا ۸۰ رشته/ محل را در دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب کنند.

داوطلبان لازم است با مراجعه به سامانه www.azmoon.org  دفترچه راهنمای انتخاب رشته را دریافت کنند. متقاضیان دوره دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی لازم است پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنما و درصورت دایر بودن رشته/ گرایش مورد تقاضای ایشان در دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سامانه مذکور انتخاب رشته کنند.

داوطلبان لازم است با کد شناسه انتخاب رشته مندرج در ذیل کارنامه صادره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور وکد ملی اقدام به ورود به سامانه کرده وپس از پرداخت وجه ثبت نام نسبت به انتخاب رشته/محل های مورد نظر خود به ترتیب اولویت اقدام کنند.

کد مطلب 5199116
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها