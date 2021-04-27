به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم از ساعت ظهر چهاردهمین روز ماه مبارک رمضان آغاز و تا ساعت ۲۴ روز ولادت کریم اهل بیت (ع) به مدت ۳۶ ساعت به صورت پیوسته در صحن امام حسن مجتبی (ع) اجرا میشود.
همزمان با شب ولادت امام حسن مجتبی (ع) مقارن با ۷ اردیبهشت، مراسم جشنی از ساعت ۲۱ تا ۲۳ در صحن امام حسن مجتبی (ع) با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین حسینی قمی برگزار خواهد شد.
این برنامه با قرائت دعای توسل و مدیحهسرایی جعفر ملائکه و علی برادران از مداحان و ذاکران اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، شعرخوانی شاعران آئینی، اجرای گروه جمعخوانی گلدستههای حرم و تقدیر از دو نفر از خیران فعال در کشور ادامه خواهد یافت.
همچنین صحن امام حسن مجتبی (ع) در شب میلاد از ساعت ۲۳ تا ۲ بامداد به صورت محدود میزبان هیئتهای مذهبی خواهد بود که به اجرای ویژه برنامههایی همچون شعرخوانی، قرائت دعا، مدیحه سرایی و مناجات خوانی میپردازند.
ویژهبرنامههای روز میلاد
همزمان با سالروز میلاد کریم اهل بیت (ع) نیز از ساعت ۱۷ مراسم جشنی با حضور جمع محدودی از ایتام حاشیه شهر با رعایت کامل شیوه نامههای بهداشتی برگزار میشود و ساعت ۱۹ نیز برنامه کرسی تلاوت با حضور حافظین، قاریان و مرتلان قرآن کریم تدارک دیده شده است.
برگزاری محفل شعر در شام میلاد
مراسم شام میلاد امام حسن مجتبی (ع) نیز با محفل شعر و مشاعره با حضور دکتر اسماعیل آذر و شعرخوانی شاعران آئینی کشور پیشبینی شده است.
همچنین بیان احکام شرعی، قرآن و اذان، برپایی نماز جماعت، قرائت زیارت امام حسن مجتبی (ع) و مدیحه سرایی، اجرای برنامههای میدانی از جمله طبیب دوار، میز خدمت و پاسخگویی به سوالات اعتقادی و دینی، میز خدمات هنری شامل نقاشی و خطاطی، رزق قرآنی، گروه سرود، کبوترانه، اجرای گروه سرود گلدستههای حرم، پرسمان دینی، تقدیر از خیرین و مناجات خوانی از دیگر برنامههای اجرایی شب و روز میلاد این امام همام است.
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