۳۰ هزار پرس غذای گرم در بین نیازمندان ایلام توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال شاکرمی عصر سه شنبه در مراسم توزیع ۳۰ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان استان با تبریک سالروز میلاد باسعادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) اظهار کرد: در راستای رزمایش کمک مومنانه و در شب میلاد امام حسن مجتبی (ع) و شب‌های پربرکت قدر به منظور، تکریم خانواده‌های نیازمند، تعداد ۳۰ هزار پرس غذای گرم توسط گروه‌های جهادی بسیج سپاه امیرالمؤمنین (ع) تهیه و توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) در بین خانواده‌های نیازمند کل شهرستان‌های استان توزیع خواهد شد.

وی افزود: خوشبختانه بین کمیته امداد و سپاه استان همکاری‌های همه جانبه ای در راستای محرومیت زدایی و کمک به نیازمندان وجود دارد.

وی عنوان کرد: سپاه پاسداران علاوه بر قدرت نظامی و فرهنگی در عرصه خدمت رسانی به مردم عزیز به عنوان ولی نعمتان نظام و انقلاب به خوبی ایفای نقش نموده است.

سردار شاکرمی تصریح کرد: این نهاد با تکیه بر نیروی عظیم بسیج مردمی در هر میدانی که وارد شده است، مقتدر و سربلند بیرون آمده و همین افتخار آفرینی‌ها باعث کینه ورزی دشمنان زبون این ملت و انقلاب شده است.