به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، پیش از این نگرانی از تهیه محتوای ویدئویی یا تصویری جعلی و قلابی از اشخاص مشهور با استفاده از فناوری جعل عمیق موجب نگرانی‌های امنیتی شده بود. اما حالا دامنه این تهدید به تهیه تصاویر ماهواره‌ای جعلی کشیده شده است.

این پژوهشگران می‌گویند با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و از طریق تغذیه این الگوریتم‌ها با استفاده از عکس‌ها و نقشه‌های ماهواره‌ای مختلف، می‌توان تصاویر ماهواره‌ای جعل عمیق تهیه کرد که حاوی جاده‌ها، ساختمان‌ها، عوارض جغرافیایی و غیره غیر واقعی باشند یا ابعاد و ارتفاع و موقعیت ساختمان‌ها، جاده‌ها و غیره در آنها با اهداف مغرضانه جابجا شده باشند.

اگر چه از فناوری جعل عمیق می‌توان برای شبیه سازی تغییرات مناطق مختلف جغرافیایی با هدف تحقیق در مورد گرمایش زمین، گسترش شهرنشینی، پیش بینی تحولات آتی و غیره استفاده کرد، اما فناوری یادشده می‌تواند کارکردهای خطرناکی نیز داشته باشد. به عنوان مثال یک کشور متخاصم می‌تواند تصاویر دروغین ماهواره‌ای را برای کشورهای هدف ارسال کند تا استراتژیست‌های نظامی آنها را گمراه کند.

در چنین نقشه‌هایی ممکن است ساختمان‌ها و پل‌هایی که اهداف نظامی ارزشمندی هستند، حذف شوند. همچنین ممکن است از تصاویر ماهواره‌ای جعل عمیق برای پیشبرد اهداف سیاسی، مانند پنهان کردن شواهد جنایات یا مخفی کردن نشانه‌های تغییرات مخرب آب و هوایی استفاده شود. از همین رو باید روشی اطمینان آور برای شناسایی این نوع تصاویر ماهواره‌ای جعلی ابداع شود.