به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سیما، برنامه «نواها و نغمه ها» به صورت تامینی تولید شده اما مهدی آقابیگی در فواصل برنامه به صورت زنده با مناجات خوانی، خواندن حکایت و نکات اخلاقی حضور دارد. این برنامه از ۱۲ شب تا ۶ صبح از شبکه آموزش پخش می شود.

محسن زندیه تهیه کننده این برنامه گفت: در این برنامه مناجات ها و آوازهای عرفانی، مناجات مداحان، دعاهای ویژه ماه مبارک رمضان همچون دعای امین الله، مجیر، ابوحمزه ثمالی، خمس عشر ... قرائت می شود و در روزهایی که دعای خاص برای آن روز وجود دارد، دعای کمیل، عهد، توسل و ... پخش می شود.

تهیه کننده «نواها و نغمه ها» عنوان کرد: یکی از بخش های جذاب برنامه، سخنان بزرگان و علمای دینی است که در بخش های دو تا سه دقیقه ای با محوریت مباحث دینی و اخلاقی پخش می شود. در این بخش از سخنان بزرگانی همچون امام راحل (ره)، مقام معظم رهبری، حجت الاسلام مجتبی تهرانی، شهید مطهری، آیت الله دستغیب، آیت الله مکارم شیرازی و ... بهره جسته ایم.

زندیه ادامه داد: همخوانی های مناجات گونه هم به صورت عربی با ترجمه فارسی و یک سری هم به صورت فارسی برای علاقه مندان پخش می شود.

ابتهال و ارتباط با خدا هم از دیگر بخش های برنامه رمضانی شبکه آموزش است.

تهیه کننده برنامه «نواها و نغمه ها» درباره مناسبت های ویژه ماه مبارک رمضان هم گفت: در شب های قدر حال و هوای برنامه به فراخور این ایام تغییر خواهد کرد و در شهادت امام علی (ع) و روز قدس سعی شده است برنامه رنگ و بوی مخصوص این ایام را داشته باشد.

وی افزود: با توجه به تنوع بخش ها، انتخاب ها کار زمانبری است چرا که مثلا در مورد بخش سخنرانی ما یک سخنرانی کامل را پخش نمی کنیم بلکه با توجه به موضوع مورد نظر هر برنامه، منتخبی از سخنان علما و مرجع و بزرگان پخش می شود.

زندیه تاکید کرد: در بخش کلام بزرگان به مباحثی همچون خودسازی، احترام به پدر و مادر، انفاق، توبه، داستان های قرآنی، حکایت های اخلاقی و پندآموز، استفاده از برکات و فرصت های ویژه ماه رمضان پرداخته می شود.

وی در پایان با اشاره به اینکه رمضان امسال نخستین سالی است که برنامه «نواها و نغمه ها» روی آنتن می رود، بیان کرد: امیدواریم این برنامه که از بخش های متنوعی تشکیل شده مورد رضایت بینندگان قرار گیرد و اگر این توفیق حاصل شد می توان برای فصل های بعدی هم طراحی و برنامه ریزی کرد.

«نواها و نغمه ها» با تهیه کنندگی محسن زندیه و اجرای مهدی آقابیگی هر شب از ساعت ۱۲ نیمه شب تا ۶ بامداد ماه مبارک رمضان روی آنتن شبکه آموزش می رود.