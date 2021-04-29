بهمن خدادادیان صبح امروز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۳۳ قلیان‌سرا طی ۲ روز گذشته در شهر کرمانشاه پلمب شدند، بیشتر این قلیان‌سراها در محدوده طاق‌بستان بوده‌اند.

وی افزود: سال گذشته ۳۵۰ مورد پلمب قلیان‌سرا در شهر کرمانشاه انجام شده که برخی از این قلیان‌سراها برای ۲ یا سه بار پلمب شدند.

مسئول سلامت محیط شهرستان کرمانشاه با اشاره به فعالیت حدود یک صد و ۵۰ قلیان‌سرا در شهر کرمانشاه خاطرنشان کرد: طبق آئین نامه ماده ۱۳ عرضه مواد دخانی ممنوع است، بنابراین قلیان‌سراها مکان‌های غیر مجازی هستند.

خدادادیان گفت: دورهمی در قلیان‌سراها می‌تواند سبب افزایش آمار مبتلایان به ویروس کرونا شود، زیرا محیط قلیان‌سراها بیشتر به صورت بسته و بدون تهویه بوده و مشتریان از ماسک استفاده نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه قلیان‌سراها به عنوان کانون‌های پر خطر آسیب‌های اجتماعی سلامت جوانان را نشانه گرفته‌اند، بیان کرد: مصرف هر بار قلیان معادل استفاده از یک صد تا یک صد و ۲۰ نخ سیگار است، تنباکوی استفاده شده در قلیان به دلیل آروماتیک بودن دارای ترکیبات شیمیایی بوده که منجر به ایجاد رادیکال‌های آزاد در بدن شده و در مصرف طولانی مدت منجر به بروز سرطان می‌شود.

به گفته خدادادیان استفاده از قلیان می‌تواند سبب ابتلاء به بیماری‌های پوستی، قارچی و انگلی شود.