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۹ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۱۰

جمانه الغلای تشریح کرد؛

نحوه نظارت بر فرایند انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق

نحوه نظارت بر فرایند انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق

سخنگوی کمیساریای عالی انتخابات عراق به نحوه نظارت بر فرایند انتخابات پارلمانی زودهنگام این کشور اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الصباح، کمیساریای عالی انتخابات عراق از فراخواندن ۷۵ سفارتخانه و سازمان بین المللی برای نظارت بر فرایند انتخابات پارلمانی آتی این کشور خبر داد.

«جمانه الغلای» سخنگوی این کمیساریا طی اظهاراتی گفت: کمیساریای عالی انتخابات عراق، کمیته ناظران بین المللی را به ریاست عباس فرحان رئیس اداره انتخابات تشکیل داده و هماهنگی ها توسط وزارت امور خارجه برای دعوت از ۷۵ سفارتخانه خارجی و سازمان های بین المللی برای نظارت بر انتخابات آتی انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه برخی ازآنها برای مشارکت در فرایند نظارت بر انتخابات ابراز تمایل کرده اند، افزود: «جلیل عدنان» رئیس شورای کمیساریای انتخابات به دیدار شماری از سفرا و نمایندگان سفارتخانه ها رفته و آنها تمایل خود را برای مشارکت در فرایند نظارت بر انتخابات آتی اعلام کرده اند.

الغلای با بیان اینکه فرایند نظارت تنها به نظارت بین المللی محدود نمی شود و نظارتی از سوی سازمان های جامعه مدنی و نمایندگان احزاب سیاسی نیز وجود خواهد داشت، اعلام کرد: بیش از پنج هزار ناظر از سازمان های جامعه مدنی و بیش از هفت هزار ناظر  از نمایندگان احزاب سیاسی در فرایند به روز رسانی اطلاعات رای دهندگان مشارکت داشته اند.

انتخابات پارلمانی زودهنگام عراق قرار است که دهم اکتبر آینده برگزار شود.

کد مطلب 5200545

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