به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی در پیامی انتصاب امیر سرتیپ قادر رحیم‌زاده به عنوان فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء (ص) را به وی تبریک گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

امیر سرتیپ قادر رحیم زاده فرمانده محترم قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (صلی الله علیه و آله و سلم):

با سلام و تحیات فراوان،

انتصاب شایسته جنابعالی در مسئولیت خطیر فرماندهی قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا (ص) از سوی فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) که حکایت از لیاقت، تعهد، تخصص و تجارب ارزنده در سنگرهای مختلف دفاع از میهن عزیز اسلامی است را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

انشاالله با توکل به عنایات خداوند متعال و رهنمودها و تدابیر حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا در این مسئولیت حساس و راهبردی نیز همچون گذشته منشأ خدمات شایسته و ارزنده‌ای در حفظ و حراست از حدود و ثغور ایران اسلامی وهم افزایی و ایجاد تحولی شگرف برای ارتقاء قدرت دفاع نفوذناپذیر از آسمان مقدس ایران اسلامی و تقویت هرچه بیشتر شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور باشید.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نیز آماده است همچون گذشته با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های صنعت دفاعی، تلاش مجدانه‌ای را در تقویت قدرت پدافند هوایی کشور مبذول دارد.

توفیقات جنابعالی را از درگاه پروردگار متعال مسئلت می‌نمایم.