کوچک سازی یکی از اهداف اصلاح ساختار سازمان تأمین اجتماعی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی سالاری در جلسه‌ای با رؤسای هسته‌های گزینش تأمین اجتماعی تعدادی از استان‌ها اظهار داشت: اهمیت کار گزینش و تأثیر آن در فعالیت سازمان مشخص است و گزینش جایگاه رفیعی در بهبود عملکرد نیروی انسانی سازمان تأمین اجتماعی دارد.

وی با اشاره به اصلاح ساختار تشکیلاتی سازمان تأمین اجتماعی که در سال گذشته انجام شد، گفت: کوچک‌سازی و چابکی یکی از اهداف اصلاح ساختار است و ساختار تشکیلاتی متناسب با شرایط جدید و استفاده از آی تی اصلاح شد.

سالاری، اصلاح ساختار تشکیلاتی گزینش تأمین اجتماعی را نیز بخشی از برنامه کلان اصلاح ساختار این سازمان دانست و گفت: در گزینش کار تخصصی از بخش پشتیبانی و تشکیلاتی تفکیک شده است و تغییرات ایجاد شده در بخش تشکیلات و لجستیک باعث کارآمدی و چابکی حوزه گزینش می‌شود اما در زمینه تخصصی و فعالیت گزینشی قطعاً تغییری نخواهیم داشت.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی تأکید کرد: اصلاح ساختار تشکیلاتی که اقدامی بسیار مهم و مثبت است نباید برای همکاران گزینش آثار منفی ایجاد کند و حقوق افراد در هر صورت باید مورد توجه قرار گیرد.

سالاری، استقلال هسته‌های گزینش استان‌ها را از دیگر مسائل مهم برشمرد و گفت: مدیران استان‌ها قطعاً در امور تخصصی و کار ذاتی گزینش مداخله نخواهند داشت. استقلال گزینش در تأمین اجتماعی قطعاً حفظ می‌شود و البته استقلال به معنی جدا شدن کامل و ایجاد ساختار اداری و پشتیبانی جداگانه نخواهد بود.