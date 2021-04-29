ورزش کشور به توجه بیشتر مجلس نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت ورزش و جوانان، علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران در مراسم افتتاح خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده، بزرگترین کمپ تمرینی کشتی در جهان با تقدیر از همه کسانی که برای افتتاح این خانه کشتی زحمت کشیدند، گفت: تلاش و پیگیری دکتر سلطانی فر برای پیسرفت کشتی کشور واقعاً چشم گیر بود و در این مدت ۹ بار در محل فدراسیون و تمرینات تیم ملی حاضر شدند.

وی افزود: در سالن جدید هرآنچه که می‌تواند به یک کشتی‌گیر انگیزه بدهد وجود دارد و این مهم می‌تواند به توسعه و رشد این رشته ورزشی در ابعاد مختلف کمک کند..

علیرضا دبیر این نکته را موردتوجه قرار دادکه ورزش نیازمند نگاه ویژه مجلس است، خطاب به رییس مجلس گفت: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و بالطبع فدراسیون‌های ورزشی با مشکل مواجه هستند چون بودجه ورزش کشور از ابتدا کوچک بسته شده است.

وی خاطرنشان کرد: کشتی سرمایه ورزش کشور است و نیازمند است که توجه بیشتری به این رشته شود. و باید تلاش کنیم این رشته ورزشی در کشورمان همیشه در اوج باشد

رییس فدراسیون کشتی اظهار داشت: امسال سال المپیک است و ورزش کشور و رشته‌های المپیکی نیازمند آماده سازی بهتر هستند که این موضوع توجه بیشتر مجلس به بودجه ورزش کشور را می‌طلبد.