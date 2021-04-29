بهره برداری از مدرسه شهید«امیر محمد اژدری»در روستای چال خشک ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نیمه ماه مبارک رمضان و فرخنده میلاد باسعادت امام حسن مجتبی (ع) و سالگرد درگذشت حاج عبدالله والی اسوه‌ی جهاد و مقاومت و فرهنگ مدیریت جهادی مدرسه‌ای به نیابت از شهید امیر محمد اژدری «والی دهه هفتادی ها» در روستای محروم چال خشک استان ایلام با حضور پدر بزرگوار شهید امیر محمد اژدریو وتعدادی از دوستان و همسنگران جهادی این جهادگر آسمانی افتتاح شد.

قبلاً نیز یک سقاخانه در محله جماران، مدرسه سیرکانه در لرستان، یک مدرسه در استان ایلام، جایگاه نماز در محل تصادف ایشان در پارسیان استان هرمزگان، به نیابت از شهید اژدری ساخته شده است.

از دیگر اقدامات جهادگران قرارگاه امام رضا (ع) در استان ایلام ساخت ۱۵ واحد مسکونی برای افراد نیازمند که با حضور مهدی مسکنی دبیر قرارگاه جهادی امام رضا افتتاح و تعداد ۳۰ جهیزیه به نوعروسان استان ایلام در سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) اهدا شد، است.

همچنین تعداد ۳۰۰۰ هزار پرس غذای گرم به مناسبت میلاد کریم آل طه در هلیلان در وعده افطار توزیع شد.

لازم به ذکر است با مشارکت خیرین و اعلام کمک در سایت سایه مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان برای کمک به نیازمندان استان ایلام جمع آوری و در بخش‌های پزشکی، دامپروری، تعلیم و تربیت و اشتغال زایی صرف و تعداد ۱۵ واحد منزل مسکونی دیگر نیز در عید فطر در مناطق کم برخوردار استان ایلام افتتاح می‌شود.