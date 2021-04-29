اتحاد و انسجام برای کشور ضرورت است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی عصر پنجشنبه در نشست رؤسا و دبیران شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی و شورای وحدت استان مازندران اظهار داشت: همه وظیفه داریم در جهت مشارکت حداکثری که دغدغه اول رهبری معظم انقلاب است تلاش کنیم.

وی افزود: ما مأمور به اتحاد و انسجام برای انجام مأموریت‌های محوله دینی، ملی و انقلابی هستیم زیرا ️امروز تفرقه و تشتت برای کشور یک سم مهلک است و هر کدام از ما وظیفه داریم در جهت تقویت جریان انقلاب تلاش کنیم.

وی با عنوان اینکه اتحاد و انسجام امروز یک ضرورت برای ایران اسلامی است و ️تمسک به ریسمان الهی و جمع شدن حول آن ما را از اختلافات دور می‌کند و باعث افزایش مشارکت بیشتر عمومی می‌شود.

آیت الله لائینی ادامه داد: اولین شرط برای قرار گرفتن در زیر بیرق الهی، ایمان و اخلاص است و وقتی اثرگذاران جامعه اهل اخلاص و ایمان باشند آنگاه اعتماد عمومی ایجاد خواهد شد.