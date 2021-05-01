احداث پایگاه جدید ترکیه در عراق/ هدف «آنکارا» بسط نفوذ نظامی است

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اخیراً «سلیمان صویلو» وزیر کشور ترکیه از ایجاد یک پایگاه نظامی توسط کشورش در منطقه میتینا واقع در شمال عراق خبر داده است. این مقام دولتی ترکیه افزود: منطقه میتیا اهمیت زیادی دارد و محل عبور به سمت کوه‌های قندیل است. از همین رو ما برای اینکه کنترل این منطقه را در دست داشته باشیم، اقدام به ایجاد پایگاه نظامی خواهیم کرد. این درحالی است که یک سال پیش هم یک مقام بلندپایه دولت ترکیه اعلام کرده بود که کشورش سه پایگاه نظامی جدید در دو منطقه سینات و هفتنین در شمال عراق راه اندازی خواهد کرد.

مقامات ترکیه‌ای به بهانه مبارزه با پ ک ک اقدام به گسترش نفوذ نظامی خود در عراق می‌کنند. این در حالی است که پیشتر عراق خواستار خروج هرچه سریع‌تر نیروهای ترکیه‌ای از خاک کشور خود شده است. در همین ارتباط، پیشتر وزارت خارجه عراق اعلام کرده بود که اگر ترکیه به حاکمیت ملی این کشور احترام نگذارد و نیروهایش را از آنجا خارج نکند، بغداد از آنکارا در شورای امنیت سازمان ملل شکایت خواهد کرد.

مقامات ترکیه نه تنها قصد خروج از خاک عراق را ندارند بلکه با احداث یک پایگاه دیگر در این کشور به دنبال بسط حضور نظامی خود در آنجا هستند با تمامی اینها، گفته می‌شود که مقامات ترکیه‌ای نه تنها قصد خروج از خاک عراق را ندارند، بلکه تلاش می‌کنند تا نفوذ نظامی خود در این کشور را بیش از پیش توسعه دهند. احداث یک پایگاه نظامی جدید دیگر در شمال عراق خود به تنهایی گواه بر این مدعاست.

برخی منابع اعلام کرده‌اند که سران کشور ترکیه به تازگی و به منظور حل و فصل اختلافات با بغداد، پیشنهادی را به «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق ارائه داده‌اند. ترکیه در این پیشنهاد اعلام کرده است که در زمینه‌های مختلف به بغداد برای مبارزه با بقایای عناصر تروریستی داعش کمک می‌کند و در ازای آن نیز بغداد باید متعهد شود که به ترکیه در مبارزه با نیروهای پ ک ک کمک می‌کند.

تداوم حضور نظامی ترکیه در عراق در حالی است که گروه‌های مقاومت این کشور صراحتاً اعلام کرده‌اند که آنکارا باید هرچه سریع‌تر نیروهای خود را از عراق خارج سازد. حدود ۳ ماه پیش نیز یکی از پایگاه‌های ترکیه هدف حمله نظامی مقاومت قرار گرفت.

گروه «اصحاب الکهف» مسئولیت حمله مذکور را برعهده گرفت و در بیانیه‌ای اعلام کرد: یگان موشکی مقاومت عراق امروز پیام روشنی به اشغالگران ترکیه‌ای ارسال کرد که مفادش این است که جایی برای اشغالگران در عراق وجود ندارد. ما قبلاً به وزارت دفاع ترکیه بارها درباره ضرورت خروج کامل از اراضی عراق و احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی عراق هشدار داده بودیم. عملیات با موفقیت و دقت کامل انجام شد. موشک‌های ما توان رسیدن به اهداف دورتر را هم دارند.

علیرغم تمامی مخالفت‌ها، اما همانطور که گفته شد، ترکیه همچنان به حضور نظامی خود در عراق ادامه می‌دهد. یکی از مهمترین اهداف ترکیه از این اقدام جبران شکست‌های آن در سوریه است. ترکیه با وجود هزینه‌های هنگفت در سوریه طی سالهای گذشته موفق به تحقق اهداف و خواسته‌های خود در این کشور نشد و از همین روی، تلاش کرد برگ برنده‌ای را در سطح منطقه برای خود فراهم کند. به همین منظور، مقامات آنکارا، شمال عراق را برای بسط نفوذ خود انتخاب کردند تا هم شکست خود در سوریه را جبران کنند و هم بر آن سرپوش بگذارند.

سران آنکارا بسیار امیدوار هستند که سازمان ناتو هرچه سریع‌تر تصمیم خود مبنی بر افزایش ۸ برابری نیروهای نظامی در عراق را عملیاتی سازد ترکیه برای بسط نفوذ نظامی خود بسیار امیدوار است تا سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هرچه سریع‌تر تصمیم خود مبنی بر افزایش نیروهای نظامی در عراق را عملیاتی سازد. مقامات ترکیه معتقدند که در قالب ناتو آزادی عمل بیشتری جهت پیاده سازی طرح‌های خود به منظور بسط نفوذشان در عراق برخوردار خواهند بود.

کما اینکه سران آنکارا اعتقاد دارند که با حضور در عراق در قالب ناتو و نه به صورت مستقل، از شدت انتقادات مقاومت این کشور کاسته خواهد شد.

پیش از این، «ینس استولتنبرگ» دبیرکل ناتو اعلام کرده بود که شمار نیروهای این ائتلاف در عراق از ۵۰۰ نیرو به ۴ هزار نیرو افزایش خواهد یافت. دبیرکل ناتو مدعی شد که دلیل این افزایش هشت برابری نیروهای ناتو در عراق جلوگیری از قدرت‌یابی مجدد داعش در این کشور است.

بر همین اساس، پر واضح است که ترکیه در حال حاضر منتظر عملیاتی شدن تصمیم مذکور توسط ناتو است تا بتواند نقش خود در شمال عراق را بیش از پیش پُررنگ سازد. با تمامی اینها، به نظر نمی‌رسد که حتی در صورت حضور نیروهای ترکیه در عراق در قالب سازمان ناتو، گروه‌های مقاومت از فشارهای خود بر آنکارا برای ترک عراق، دست بردارند.