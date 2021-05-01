بیش از ۱۰۰ روز از وعده صلح «بایدن» گذشت/ گام عملی برداشته نشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «محمد علی الحوثی» رئیس کمیته عالی انقلاب یمن به وعدههای صلح «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا در رابطه با یمن طی بیش از ۳ ماه گذشته واکنش نشان داد.
بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: بیش از ۱۰۰ روز از وعدههای صلح بایدن در یمن میگذرد اما دولت آمریکا کوچکترین گامی را در راستای تحقق صلح در این کشور برنداشته است.
رئیس کمیته عالی انقلاب یمن افزود: ثابت شد که ادعاهای کلامی مقامات آمریکایی هیچگونه پشتوانه عملی ندارد. کسانی که به طرح صلح آمریکا در یمن خوشبین بودند، امروز پاسخ خود را گرفتند.
الحوثی همچنین یادآور شد: پیشتر نیز گفته بودیم که هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم و این کشور همچنان به حمایت از متجاوزان سعودی ادامه میدهد.
گفتنی است، جو بایدن از زمان تصدی پست ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا مدعی شد که برای تحقق صلح در یمن تلاش میکند. با این حال، در طول این مدت از حمایتهای واشنگتن از متجاوزان کاسته نشد.
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