توزیع ۱۷۰۰۰ بسته معیشتی طی نیمه اول ماه رمضان در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کابوسی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با آغاز ماه مبارک رمضان در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پویش سراسری ضیافت همدلی با هدف کمک به جامعه هدف این سازمان شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: این پویش در ذیل رزمایش ایران همدل بوده و خیران می توانند با شماره گیری کد دستوری تعریف شده، به این امر خداپسندانه بپیوندند.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی گلستان تصریح کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون بیش از ۱۷ هزار بسته معیشتی با ارزش ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قالب این پویش در جامعه هدف بهزیستی استان توزیع شده است.

کابوسی ادامه داد: ارزش ریالی هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۱۰ قلم کالا است و این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.