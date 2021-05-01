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۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۱:۱۴

معاون بهزیستی گلستان خبرداد

توزیع ۱۷۰۰۰ بسته معیشتی طی نیمه اول ماه رمضان در گلستان

توزیع ۱۷۰۰۰ بسته معیشتی طی نیمه اول ماه رمضان در گلستان

گرگان- معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی گلستان از توزیع ۱۷ هزار بسته معیشتی در نیمه اول ماه رمضان به جامعه هدف این نهاد در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشته کابوسی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: با آغاز ماه مبارک رمضان در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب، پویش سراسری ضیافت همدلی با هدف کمک به جامعه هدف این سازمان شروع به فعالیت کرد.

وی افزود: این پویش در ذیل رزمایش ایران همدل بوده و خیران می توانند با شماره گیری کد دستوری تعریف شده، به این امر خداپسندانه بپیوندند.

معاون مشارکت‌های مردمی بهزیستی گلستان تصریح کرد: از ابتدای ماه مبارک رمضان تا کنون بیش از ۱۷ هزار بسته معیشتی با ارزش ۴۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قالب این پویش در جامعه هدف بهزیستی استان توزیع شده است.

کابوسی ادامه داد: ارزش ریالی هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و ۱۰ قلم کالا است و این طرح تا پایان ماه مبارک رمضان ادامه دارد.

کد مطلب 5201685

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