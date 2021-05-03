هدفمندی و هدف گذاری در زندگی باید چگونه باشد؟

خبرگزاری مهر - گروه دین و آئین: محمد علی انصاری، مفسر قرآن کریم و استاد حوزه و دانشگاه به تفسیر آیاتی از قرآن کریم و بیانات امیر حکمت و بلاغت امیرمومنان علی (ع) و شرح دعاهای صحیفه سجادیه پرداخته است که به صورت روزانه و موضوعی، در ماه مبارک رمضان تقدیم مخاطبان خواهد شد. در روز بیستم ماه مبارک رمضان محمدعلی انصاری مفسر قرآن به پرسشی مبنی بر اینکه در دنیا به دنبال چه هستیم، با توجه به شرح و تفسیر خطبه ۲۲۳ نهج‌البلاغه پاسخ می‌دهد که در ادامه می‌خوانید:

«فتحره من امرک ما یقوم به عذرک» «تحرِّی کن»، تحری یعنی «تحریت شیء انی غصبت و طلبته بافضله امر ممکن»

وقتی انسان می‌گردد و می‌جوید و طلب می‌کند و خواسته برتر و مطلوبی را پیدا می‌کند، تحریمی‌شود. انسان باید مطلوب حقیقی اش را در دنیا پیدا کند، ببیند در دنیا در پی چیست. تا زمانی که مشخص نشود دنبال چیه هستیم. هر چیز که در جستن آنی، آنی.

باید مشخص کنیم برای خودمان که دنبال چه هستیم، مطلوبمان در زندگی چیست. هدفمندی و هدف گذاری در زندگی مهمترین اصل است، بهترین هدف و بهترین مطلوب را در زندگی خودمان پیدا کرده، و آن را انتخاب کنیم، که در کلام حضرت امیر المومنین (ع) به آن «تحری» می‌گویند.

امام می‌فرمایند، «فتحره من امرک»؛ در امور زندگی ات تحری کن، مطلوب و غایتی را برای خودت پیدا کن که «یقوم به عذرک» فردای قیامت، بتواند عذر تو درپیشگاه خداوند باشد. باید طوری باشد که عضو تو بتواند شهادت بدهد، بگوید خدایا من عمر و جوانی ام را صرف کردم برای اینکه به این خواسته برسم. مثلاً شخصی در پیشگاه خدا بگوید من ۵۰ سال تلاش کردم که یک خانه ۱۵۰ متری داشته باشم. آیا آن شخص با این عضو می‌تواند فردای قیامت سربلند کند، این بهانه ماست برای زندگی. آیا این تحری درست است؟ یا اینکه بگوییم خدایا، من تمام مطلوبم این بود که نگاه تو را به خودم جلب کنم، تمام عمر مطلوبم این بود که قلب پیامبرت را از خودم خرسند کنم، مطلوبم این بود که جهل وجود خود را کم کنم وبه علم بدل کنم.

حکایتی است از «ابوسعید ابوالخیر»: روزی از روزهایی که شیخ موعظه هفتگی داشت در مسجد جامع شهر، جمعیت فراوانی داخل و بیرون مسجد حاضر بودند، در این حال شخصی از وسط جمعیت بلند شد و گفت، «خدا رحمت کند، کسی که یک قدم برود جلو» در این حال، همه یک قدم رفتند جلو و فضا برای همه حاضرین ایجاد شد. مسجد داخلش پر بود، شیخ جمعیت را دید و عبا را بر سرش کشید و پایین آمد، به شیخ گفتند، ما آمدیم از فرمایشات شما استفاده کنیم، شما چرا سخنرانی را قطع کردی، شیخ گفت، مطلب من همان بود که آن شخص گفت. می‌خواستم بگویم که یک قدم به جلو حرکت کنید.

اگر شخصی بگوید خدایا هدف من در زندگی این است که هر روز یک قدم رو جلو بردارم، این یعنی تحری، اینکه آدمی در پیشگاه خدا سربلند باشد. حضرت علی (ع) هم می‌فرمایند، اول مشخص کنید مطلوبتان در زندگی مشخص کنید تا متوجه باشید به کدام سمت می روید. «فاین تذهبون»