به گزارش خبرنگار مهر، رحیم عبدالهی صبح دوشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش اهر با تبریک بزرگداشت هفته معلم بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه‌ها و نهادها با آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: با توجه به وضعیت معیشتی مردم؛ دستگاه قضائی گزارش‌هایی در رابطه با ثبت‌نام دانش‌آموزان در مقابل دریافت وجه دریافت می‌کردیم.

دادستان عمومی و انقلاب اهر با اشاره به این‌که دریافت هرگونه وجه خارج از مشارکت‌های مردمی در مدارس غیرقانونی است، گفت: مشارکت‌های مردمی در مدارس کاملاً اختیاری است و بر اساس قانون دریافت وجه اجباری علناً خلاف است.

عبدالهی ادامه داد: متأسفانه برخی از مدیران مدارس هنگام ثبت‌نام دانش‌آموزان؛ والدین را مجبور به پرداخت وجه می‌کردند و علی‌رغم اطلاعیه‌های آموزش و پرورش مبنی‌بر عدم دریافت وجه در حین ثبت‌نام، برخی مدیران هیچ اعتنایی به دستورات و بخشنامه‌ها نمی‌کردند.

وی با ذکر این‌که قبول داریم که تخصیص سرانه ناچیز دانش‌آموزی نمی‌تواند هزینه‌های جاری مدارس اهر را تأمین کند، یادآور شد: البته عدم تأمین هزینه‌های مدارس از سوی دولت؛ مدیران مدارس مجبور به دریافت وجه در قالب مشارکت‌های مردمی هستند ولی بعضاً والدین به لحاظ شرایط اقتصادی توان مشارکت را ندارند از این‌رو دستور دادیم تا اخذ هرگونه وجه غیرقانونی است اما باید برای جلب مشارکت‌های مردمی در مدارس اهر برنامه‌ای تدوین شود.

ممانعت از تحصیل دانش‌آموزان طبق قانون جرم است

دادستان عمومی و انقلاب اهر، ممانعت از تحصیل دانش‌آموزان طبق قانون جرم دانست، تصریح کرد: هر کسی از والدین گرفته تا شخص ثالث از تحصیل دانش‌آموزان ممانعت کند جرم محسوب می‌شود و مطابق قانون با آن فرد یا افراد برخورد می‌کنیم.

عبدالهی با تأکید بر این‌که در شرایطی که دولت اعتبار برای تأمین هزینه‌های مدارس تخصیص نمی‌دهد، جلب مشارکت‌های مردمی در مدارس ضروری است، بیان کرد: در تأمین هزینه‌های مدارس اهر باید همانند جشن گلریزان؛ زمانی تعریف کنیم تا مدارس از نظر تأمین هزینه‌های جاری دچار مشکل نشود.

وی از حمایت همه‌جانبه دستگاه قضائی از آموزش و پرورش و معلمان خبر داد، گفت: بنده به عنوان دادستان و مدعی‌العموم؛ مسائل مربوط به تجهیز مدارس و … که منجر به تضییع حقوق معلمان و دانش‌آموزان اهری شود را پیگیری می‌کنم و حتماً باید امکانات آموزشی به صورت عادلانه در تمامی مناطق توزیع شود.

دادستان عمومی و انقلاب اهر یادآور شد: در دسترسی دانش‌آموزان ساکن در مناطق حاشیه‌ای و مرکز شهر اهر به امکانات آموزشی و رایگان نباید تفاوتی و تبعیضی وجود داشته باشد و شرایط کرونایی که موجب تحصیل غیرحضوری شده؛ دانش‌آموزان بسیاری امکان بهره‌مندی از آموزش غیرحضوری را ندارند.

عبدالهی بر لزوم مشارکت خیرین و نهادها در تأمین امکانات بهره‌مندی دانش‌آموزان بی‌بضاعت از آموزش غیرحضوری تأکید کرد و گفت: دستگاه قضائی نیز برای بهره‌مندی دانش‌آموزان بی‌بضاعت از آموزش غیرحضوری در شرایط کرونایی نقش ایفا می‌کنند، به طوری‌که با صدور احکام جایگزین حبس؛ محکومان را ملزم به تأمین تبلت برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت و امکانات آموزشی کرده‌ایم.

وی با ذکر این‌که مراقبت از دانش‌آموزان در فضای مجازی و حقیقی باید جزو اولویت‌های اصلی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: با توجه به تهدیدهای فضای مجازی؛ اگر از دانش‌آموزان مراقبت نشود بستر فرصت فضای مجازی تبدیل به وسیله تهدید دانش‌آموزان می‌شود، این در حالیست که قربانی برخی پرونده‌های قضائی مرتبط با فضای مجازی در شهرستان اهر، دانش‌آموزان بوده‌اند در حالی که اگر غفلت والدین و مسئولان ذی‌ربط نبود شاید دانش‌آموزان قربانی تهدیدهای فضای مجازی نمی‌شدند.

چند رشته‌ای کردن مدارس در جهت عدالت آموزشی خواهد بود

مدیر آموزش و پرورش اهر نیز در این جلسه از چند رشته‌ای کردن مدارس در راستای عدالت آموزشی در این شهرستان خبر داد.

ناصر پورفتحی با بیان اینکه سال ۹۹ با ۶۴ مصوبه ۵۸ مصوبات شورای آموزش و پرورش محقق شده است و ۶ مصوبه دیگر در حال تحقق می‌باشد اظهار داشت: حضور منظم اعضا و آمادگی کامل آن در جلسه از ویژگی‌های جلسات شورای آموزش و پرورش منطقه اهر می‌باشد.

وی، خواستار حمایت نهادها و سازمان‌ها در طول سال از مدارس و آموزش و پرورش شد و اضافه کرد: با توجه به اینکه فصل ثبت‌نام نزدیک است و نیازمند مشارکت‌های مردمی (طبق ماده ۸ بند ۲۲ و ماده ۱۱ بندهای ۲ و ۳ شورای عالی آموزش و پرورش) نیازمند حمایت مدارس از طرف اولیا و خانواده‌ها هستیم و با توجه به شعار سال به عنوان "سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها" باید حمایت از مدارس در عرصه عمل مشاهده شود این کار باعث خواهد شد به منویات مقام معظم رهبری نیز عمل شود.

مدیر آموزش و پرورش اهر، چند رشته‌ای نمودن مدارس متوسطه دوره دوم را یکی از دیگر از محورهای این جلسه شورای آموزش و پرورش دانست و گفت: چند رشته‌ای کردن مدارس در جهت عدالت آموزشی خواهد بود که از بسیاری از آسیب‌های اجتماعی و هزینه‌های اضافی جلوگیری خواهد کرد و با توجه به شعار بهترین مدرسه نزدیک‌ترین مدرسه است این شعار محقق خواهد شد.

پورفتحی با اشاره به هفته گرامیداشت مقام معلم از برگزاری مراسم تجلیل از بازنشستگان دو سال اخیر آموزش و پرورش به تعداد ۱۹۲ نفر طی تدابیری به صورت گروه‌بندی شده خبر داد و افزود: در این هفته ۴ طرح عمرانی از جمله مرکز مشاوره پیوند مرحوم صبح خیز ساختمان مجمع خیرین مدرسه‌ساز و مدرسه حیاط پویای حوزه تربیت بدنی در یکی از مدارس منطقه و ساماندهی نمازخانه آموزش و پرورش افتتاح می‌شود.

کم‌کاری در دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان نمی‌کنیم

رئیس دادگستری اهر نیز در این جلسه دستگاه قضائی را پشتیبان و حامی آموزش و پرورش دانست و گفت: در دفاع از حقوق معلمان و دانش‌آموزان کم‌کاری نمی‌کنیم.

حجت‌الاسلام محمدعلی نظری بابیان این‌که روز معلم روز مهمی است و این روز بزرگ را به تمامی جامعه فرهنگیان شهرستان اهر تبریک می‌گویم اظهار داشت: زمینه تمامی پیشرفت‌های جامعه در گرو تربیت معلمان دلسوز است.

رئیس دادگستری شهرستان اهر، شغل معلمی را بهترین شغل دانست و افزود: آموزش و پرورش مجموعه بزرگی است که نیازمند تدابیر سنگین و برنامه‌ریزی دقیق است.

وی با ذکر این‌که زحمات معلمان دارای ثمره در طول زمان است، بیان کرد: با توجه به اینکه خداوند متعال در قرآن به قلم قسم یاد نموده است نشان‌گر ارزش و اهمیت علم و دانش و معلم و متعلم است.

نظری خاطر نشان کرد: با توجه به این‌که تربیت‌شدگان معلمان در جامعه تبدیل به افرادی مفید و مؤثر می‌شوند.

رئیس دادگستری اهر دستگاه قضائی را پشتیبان و حامی آموزش و پرورش دانست و گفت: احترام خاصی برای معلمان و جامعه فرهنگیان قائل هستیم و در دفاع از حقوق حقه فرهنگیان و دانش‌آموزان کم‌کاری نخواهیم کرد.