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۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

کاهش نسبی دمای هوا در بوشهر از سه‌شنبه؛ شرجی در مناطق ساحلی تداوم دارد

کاهش نسبی دمای هوا در بوشهر از سه‌شنبه؛ شرجی در مناطق ساحلی تداوم دارد

بوشهر- کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر از تداوم وضعیت جوی نسبتاً آرام و افزایش رطوبت و شرجی در مناطق ساحلی استان تا چهارشنبه خبر داد و گفت: دمای هوا از سه شنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز چهار شنبه وضعیت جوی نسبتاً آرامی بر استان و روی دریا حاکم است و غبار محلی، گاهی افزایش سرعت باد، در برخی مناطق طی ساعاتی افزایش ابر و در مناطق ساحلی افزایش رطوبت و شرجی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهند بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین دمای هوا از روز سه‌شنبه کاهش نسبی خواهد داشت.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: جهت وزش باد متغیر، غالبا جنوب غربی – جنوب شرقی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.

کد مطلب 6958618

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