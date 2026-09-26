  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

صدای دانش‌آموزان شهید از کلاس درس تا سازمان ملل

صدای دانش‌آموزان شهید از کلاس درس تا سازمان ملل

وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل، بازتاب مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد را دفاع از حرمت مدرسه و حق کودکان برای امنیت و آموزش عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزش‌وپرورش با قدردانی از سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل، بازتاب مظلومیت دانش‌آموزان شهید میناب و لامرد را دفاع از حرمت مدرسه و حق کودکان برای امنیت و آموزش عنوان کرد.

علیرضا کاظمی در این پیام ضمن قدردانی از مواضع قاطع رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افزود: سخنان عزتمندانه و مواضع صریح و شجاعانه حضرتعالی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای رساندن صدای مظلومیت دانش‌آموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب و دانش‌آموزان شهید لامرد به گوش جهانیان و به تصویر کشیدن رهبر شهید و دیگر شهدای والامقام، جلوه‌ ماندگار «دفاع از حقیقت، کرامت انسانی و حفظ حرمت و جایگاه مدرسه و کودکان مظلوم و بی‌گناه» است.

وی تصریح کرد: آنچه بر این حضور تاریخی، جلوه‌ای مضاعف بخشید، به تصویر کشیدن مظلومیت دانش‌آموزانی بود که در پناه مدرسه، آماج حمله دشمنان و جنایات آنان قرار گرفتند؛ کودکانی که می‌بایست آینده‌سازان این سرزمین باشند و کلاس درس، مأمن علم و زندگی آنان باشد، نه صحنه‌ای برای خشونت و جنایت جنگی آمریکای جنایتکار قرار گیرد.

کاظمی خاطر نشان کرد: جامعه بزرگ فرهنگیان و دانش‌آموزان ایران اسلامی، این اقدام شجاعانه و مسئولانه رییس جمهور را نه صرفاً بازگویی یک واقعه تلخ، که دفاع از قداست مدرسه، پاسداشت مقام دانش‌آموز و معلم و صیانت از حق مسلم کودکان برای برخورداری از امنیت، آموزش و آینده‌ای روشن می‌داند.

وی ادامه داد:بی‌تردید، هنگامی که حقیقت با زبان عزت و در برابر افکار عمومی جهان بیان می‌شود، مرزهای جغرافیایی را درمی‌نوردد و وجدان‌های بیدار را به داوری فرامی‌خواند.

کاظمی گفت: از مواضع روشنگرانه و شجاعانه رییس جمهور و اهتمام ویژه‌ ایشان در بازتاب مظلومیت دانش‌آموزان و معلمان شهید میناب و لامرد و دیگر کودکان و نوجوانان بی‌گناه قربانی، صمیمانه قدردانی کرده و این اقدام ارزشمند را موجب قوت قلب خانواده‌های معظم شهدا، فرهنگیان و دانش‌آموزان و مایه مباهات جامعه تعلیم و تربیت کشور می‌دانم.

کد مطلب 6958961

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها