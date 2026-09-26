به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، وزیر آموزشوپرورش با قدردانی از سخنان رئیسجمهور در سازمان ملل، بازتاب مظلومیت دانشآموزان شهید میناب و لامرد را دفاع از حرمت مدرسه و حق کودکان برای امنیت و آموزش عنوان کرد.
علیرضا کاظمی در این پیام ضمن قدردانی از مواضع قاطع رییس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، افزود: سخنان عزتمندانه و مواضع صریح و شجاعانه حضرتعالی در هشتاد و یکمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برای رساندن صدای مظلومیت دانشآموزان شهید مدرسه «شجره طیبه» میناب و دانشآموزان شهید لامرد به گوش جهانیان و به تصویر کشیدن رهبر شهید و دیگر شهدای والامقام، جلوه ماندگار «دفاع از حقیقت، کرامت انسانی و حفظ حرمت و جایگاه مدرسه و کودکان مظلوم و بیگناه» است.
وی تصریح کرد: آنچه بر این حضور تاریخی، جلوهای مضاعف بخشید، به تصویر کشیدن مظلومیت دانشآموزانی بود که در پناه مدرسه، آماج حمله دشمنان و جنایات آنان قرار گرفتند؛ کودکانی که میبایست آیندهسازان این سرزمین باشند و کلاس درس، مأمن علم و زندگی آنان باشد، نه صحنهای برای خشونت و جنایت جنگی آمریکای جنایتکار قرار گیرد.
کاظمی خاطر نشان کرد: جامعه بزرگ فرهنگیان و دانشآموزان ایران اسلامی، این اقدام شجاعانه و مسئولانه رییس جمهور را نه صرفاً بازگویی یک واقعه تلخ، که دفاع از قداست مدرسه، پاسداشت مقام دانشآموز و معلم و صیانت از حق مسلم کودکان برای برخورداری از امنیت، آموزش و آیندهای روشن میداند.
وی ادامه داد:بیتردید، هنگامی که حقیقت با زبان عزت و در برابر افکار عمومی جهان بیان میشود، مرزهای جغرافیایی را درمینوردد و وجدانهای بیدار را به داوری فرامیخواند.
کاظمی گفت: از مواضع روشنگرانه و شجاعانه رییس جمهور و اهتمام ویژه ایشان در بازتاب مظلومیت دانشآموزان و معلمان شهید میناب و لامرد و دیگر کودکان و نوجوانان بیگناه قربانی، صمیمانه قدردانی کرده و این اقدام ارزشمند را موجب قوت قلب خانوادههای معظم شهدا، فرهنگیان و دانشآموزان و مایه مباهات جامعه تعلیم و تربیت کشور میدانم.
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