توقیف ۵۷ دستگاه خودروی حامل نهاده های دامی غیرمجاز در ایلام

رضا همتی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به منظور کوتاه کردن دست دلالان و افراد فرصت طلب و در اجرای دستور مقام قضائی، خروج هرگونه کاه و کلش از استان ممنوع بوده و در صورت مشاهده نسبت به توقیف وسایل نقلیه متخلف در این زمینه اقدام می‌شود.

وی افزود: با اقدام خوب مأموران پلیس راه انتظامی استان ایلام از ابتدای اجرای این طرح، ۵۷ دستگاه خودرو حامل کاه وکلش مورد نیاز دامداران در محورهای مواصلاتی استان شناسایی و متوقف شده است.

رئیس پلیس راه استان ایلام بیان کرد: از این تعداد خودرو، ۱۵ دستگاه در شهر شباب، ۶ دستگاه در شهرستان چوار، ۱۸ دستگاه در شهرستان دهلران ،۱۰ دستگاه در شهرستان مهران و هشت دستگاه نیز در شهرستان آبدانان توقیف شده‌اند.

وی گفت: افراد سودجو قصد داشتند خودروهای حامل بار کاه و کلش خود را از طریق محورهای مواصلاتی استان به خارج از استان انتقال دهند که با هوشیاری مأموران متوقف و پس از اعمال قانون جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.

همتی زاده در پایان گفت: در سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی ها و در راستای تحقق فرامین مقام معظم رهبری، پلیس با اشرافیت اطلاعاتی و حضور شبانه روزی در تمامی محورهای مواصلاتی، اجازه نخواهد داد که عده‌ای سودجو با هدف قرار دادن مایحتاج عشایر عزیز، به مطامع خود دست یابند.