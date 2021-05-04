علت مرگ گورخر آفریقایی در دست بررسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهاب الدین منتظمی ادامه داد: سازمان دامپزشکی در حال بررسی علت تلف شدن گورخر نر این باغ وحش است و پس از اعلام رسمی از سوی این سازمان، با مقصران این حادثه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

وی همچنین گفت: برای واردات این سه رأس گورخر آفریقایی از کشور هلند به ایران، مجوز سازمان حفاظت محیط زیست و دامپزشکی کشور صادر شده بود.

منتظمی اظهار داشت: با توجه به اینکه دامپزشکی در کشورهای مبدا و مقصد، سلامت این گونه‌ها را بررسی و تأیید می‌کند اظهار نظر در خصوص علت تلف شدن این گونه بدون بررسی‌های کارشناسی، ممکن نیست و منتظر جواب قطعی از سوی دامپزشکی هستیم.

مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان گفت: فیلم منتشر شده در فضای مجازی از تلف شدن این گونه باعث جریحه دار شدن افکار عمومی شده و سازمان حفاظت محیط زیست به طور قطع با بررسی تمام جوانب این حادثه با مقصران این حادثه تلخ بدون هیچ گونه چشم‌پوشی برخورد خواهد کرد.