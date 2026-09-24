دستگیری ۳ متهم کلاهبرداری از فعالان بازار طلا

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ مسلم میراحمدی اظهار کرد: در پی ارجاع پرونده کلاهبرداری در معاملات طلا به اداره چهاردهم پلیس آگاهی، کارآگاهان تحقیقات تخصصی خود را برای شناسایی و دستگیری متهم اصلی آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد متهم با جلب اعتماد تعدادی از فعالان بازار طلا، حدود ۲۲ کیلوگرم طلا دریافت کرده و پس از آن متواری شده است.

ردزنی متهم در خیابان انقلاب

این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان با انجام اقدامات فنی و رصد خطوط تلفن، سرنخ‌هایی از محل تردد متهم به دست آوردند و مشخص شد وی قصد مراجعه به محدوده خیابان انقلاب را دارد.

میراحمدی خاطرنشان کرد: تیمی از کارآگاهان با استقرار نامحسوس در محل، چند ساعت تحت نظر گرفتن محدوده را در دستور کار قرار دادند و سرانجام متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کردند.

اعتراف متهم و شناسایی ۲ همدست

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی گفت: متهم در ابتدا منکر اتهام خود بود، اما پس از مواجه شدن با مستندات و مدارک پلیس، به ارتکاب جرم اعتراف کرد.

وی افزود: در ادامه تحقیقات، ۲ همدست دیگر متهم نیز شناسایی شدند که یکی از آنها در محدوده فلکه دوم تهرانپارس و متهم سوم در خیابان سراج تهرانپارس شناسایی و دستگیر شدند.

ادامه تحقیقات برای کشف اموال مالباختگان

سرهنگ میراحمدی در پایان تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی برای کشف اموال مالباختگان و شناسایی سایر افراد مرتبط با این پرونده با جدیت ادامه دارد.