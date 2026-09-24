به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ صادق ضرونی، سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت، از دستگیری سارق کابل‌های چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در محدوده تهرانپارس خبر داد و گفت: متهم با سوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام به سرقت کابل‌های مربوط به تجهیزات ترافیکی و فروش اموال مسروقه می‌کرد که در جریان عملیات پلیس، سارق و مالخر دستگیر شدند.

افزایش سرقت کابل‌های تجهیزات ترافیکی

سرهنگ ضرونی اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت کابل‌های مربوط به چراغ‌های راهنمایی و رانندگی در محدوده تهرانپارس و اعلام موضوع به کلانتری ۱۲۶، شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این سرقت‌ها در دستور کار تیم عملیات این کلانتری قرار گرفت.

وی افزود: مأموران در جریان تحقیقات و پی‌جویی‌های انتظامی دریافتند بخش قابل توجهی از گزارش‌های سرقت توسط یکی از کارکنان شرکت پیمانکار اعلام شده است. با توجه به نوع سرقت‌ها، نحوه دسترسی به تجهیزات و ارزش کابل‌های موردنظر، ظن مأموران نسبت به این فرد افزایش یافت.

شناسایی سارق در پوشش مأمور شرکت پیمانکار

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: تیم عملیات با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحت نظر قرار دادن نامحسوس فرد موردنظر، فعالیت‌های وی را به‌صورت ویژه بررسی کرد تا اینکه این فرد در ساعات کاری و در حالی که یونیفورم شرکت پیمانکار را بر تن داشت، در محدوده اتابک شناسایی شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: مأموران در ادامه مشاهده کردند متهم مقدار قابل توجهی از کابل‌های مسروقه را به فردی مالخر می‌فروشد که بلافاصله موضوع با هماهنگی مقام قضائی در دستور کار قرار گرفت و سارق و مالخر دستگیر شدند.

اعتراف سارق به سرقت کابل‌ها

سرهنگ ضرونی با اشاره به اعتراف متهم گفت: سارق پس از دستگیری به بزه انتسابی اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده، به همراه مالخر برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضائی تحویل مرجع قضائی شدند.

تأکید پلیس بر برخورد با سارقان و مالخران

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با سارقان و مالخران از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران اطلاع دهند.