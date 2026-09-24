تغییرات در خطوط اتوبوسرانی تهران همزمان با بازگشایی مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سلیم جوهری، با اشاره به مهمترین محور این طرح اظهار کرد: نوسازی و ارتقای ناوگان، در کنار برقیسازی خطوط، از اولویتهای شرکت واحد برای بهبود کیفیت خدمات حملونقل عمومی است و در همین راستا، یکی از اقدامات شاخص، تغییر بهرهبرداری خط ۳۱۷ میدان شوش ـ میدان بهارستان از خصوصی به ملکی و اختصاص اتوبوس برقی به این خط است.
وی افزود: در کنار خط ۳۱۷، تغییرات بهرهبرداری و عملیاتی در چند خط دیگر نیز انجام شده است تا شبکه اتوبوسرانی متناسب با نیاز سفرهای شهری در روزهای آغاز سال تحصیلی فعالیت کند. بر این اساس، مبدأ خط ۴۵۱ از جنتآباد به شهران تغییر یافته و خطوط ۳۴۵، ۲۵۸، ۳۲۸ و ۱۰۶ نیز از بهرهبرداری خصوصی به ملکی منتقل شدهاند.
سلیم جوهری ادامه داد: خط ۳۴۵ با مسیر بلوار اباذر ـ میدان بهارستان، خط ۲۵۸ با مسیر جوادیه ـ پایانه شهید فیاضبخش، خط ۳۲۸ با مسیر دهکده المپیک ـ پایانه مترو صادقیه و خط ۱۰۶ با مسیر پایانه لاله ـ پایانه شهید افشار، در قالب این تغییرات بهصورت ملکی خدماترسانی خواهند کرد.
وی همچنین از تغییر مد حملونقلی خط ۳۳۴ از مینیبوس به اتوبوس خبر داد و گفت: این خط با مسیر پارکینگ شهر ری ـ پایانه مترو شهر ری با ظرفیت جابهجایی بالاتر به شهروندان خدمات ارائه میکند.
معاون بهرهبرداری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تأکید کرد: مجموعه این اقدامات در آستانه بازگشایی مدارس و با تمرکز بر افزایش ظرفیت، نوسازی ناوگان، توسعه اتوبوسهای برقی و بهبود بهرهبرداری از خطوط اجرا شده و پایش مستمر عملکرد خطوط برای پاسخگویی به نیاز شهروندان در دستور کار قرار دارد.
نظر شما