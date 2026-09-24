به گزارش خبرنگار مهر، سیدمرتضی بختیاری، ظهر پنجشنبه دوم مهرماه در همایش زکات شرق استان کرمان که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بم برگزار شد، بر ضرورت اجرای کامل ظرفیتهای قانون زکات و رفع موانع موجود در این زمینه تأکید کرد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، با اشاره به تصویب قانون زکات در مجلس شورای اسلامی در آبانماه سال ۱۳۹۰، افزود: با وجود تصویب این قانون و تأیید شورای نگهبان، تدوین و تصویب آییننامه اجرایی پیشبینیشده در ماده هفتم قانون، با تأخیر مواجه شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با اشاره به دغدغههای شهید آیتالله رئیسی در زمینه اجرای فریضه زکات، بر ضرورت پیگیری جدی برای رفع موانع باقیمانده تأکید کرد و گفت: باید زمینه بهرهمندی جامعه از ظرفیتهای قانونی زکات فراهم شود.
بختیاری، همچنین ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت نماینده ولیفقیه در شورای زکات، از حضور مؤدیان زکات، مسئولان و اعضای شوراهای زکات در این همایش قدردانی کرد.
تشریح ساختار قانونی شوراهای زکات
وی در ادامه با تشریح ساختار قانونی شوراهای زکات، افزود: بر اساس آییننامه مصوب، تشکیل شورای مرکزی زکات و شوراهای زکات در سطوح استان و شهرستان پیشبینی شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور بیان کرد: شورای زکات استان به ریاست نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه مرکز استان فعالیت میکند و دبیرخانه این شورا نیز در کمیته امداد مستقر است.
وی با اشاره به روند تصویب آییننامه در هیئت دولت و ابلاغ آن، ادامه داد: بر اساس مصوبات، استانداران قائممقام رئیس شورای زکات استان هستند و ساختار اجرایی شورا در سطوح استان، شهرستان، بخش و روستا طراحی شده است.
بختیاری خاطرنشان کرد: در سطح شهرستان نیز امامجمعه و رئیس کمیته امداد از نقش مهمی در پیشبرد امور شوراهای زکات برخوردار هستند.
تقویت روند اجرایی شوراهای زکات
وی با اشاره به پیگیریهای انجامشده در دولت چهاردهم و برگزاری منظم جلسات شورا، گفت: با معرفی نمایندگان ثابت دستگاههای عضو و ابلاغ مصوبات مربوطه، روند اجرایی شوراهای زکات تقویت شده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور در پایان با قدردانی از همراهی مسئولان و اعضای شوراهای زکات، بهویژه نماینده ولیفقیه در استان کرمان و رئیس شورای زکات استان، اظهار کرد: با برنامهریزی و پیگیریهای مستمر، استان کرمان اکنون در شمار استانهای پیشرو کشور در عرصه اجرای زکات قرار گرفته است.
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