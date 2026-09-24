به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مرتضی نثاری اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره ورود به عنف، درگیری، ضرب و جرح، سرقت خودرو و آدم‌ربایی در جنت‌آباد جنوبی، پرونده برای رسیدگی تخصصی در اختیار اداره یازدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: حدود ساعت ۲۳ روز سوم شهریورماه، شاکی به همراه دوست خود هنگام خروج از پارکینگ محل سکونتشان، ناگهان با ۵ فرد مسلح به سلاح گرم و سرد مواجه شدند که با تهدید و ضرب و جرح به آنها حمله کردند.

سرقت لکسوس و ربودن یکی از افراد

این مقام انتظامی ادامه داد: در جریان این حمله، شاکی از ناحیه بازو و دیگر نقاط بدن مجروح شد و مهاجمان پس از سرقت خودروی لکسوس، فرد همراه وی را نیز ربوده و از محل متواری شدند.

نثاری خاطرنشان کرد: کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی بلافاصله تحقیقات تخصصی خود را آغاز کرده و با بررسی اظهارات شاکی و شاهدان، بازبینی دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، موفق به شناسایی هویت یکی از افراد مرتبط با این آدم‌ربایی شدند.

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد یکی از متهمان که از قبل با شاکی خصومت داشته، در طراحی و اجرای این آدم‌ربایی نقش داشته است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و واسطه‌ها و با اولویت حفظ جان فرد ربوده‌شده، تلاش‌های پلیس برای آزادی وی بدون به خطر افتادن جانش ادامه پیدا کرد.

آزادی گروگان پس از ۳ روز

سرهنگ نثاری تصریح کرد: سرانجام پس از پیگیری‌های انجام‌شده، آدم‌ربایان در تاریخ ششم شهریورماه فرد ربوده‌شده را آزاد کردند.

وی ادامه داد: فرد آزادشده پس از انتقال به پلیس آگاهی، در سلامت کامل مورد بررسی قرار گرفت و جزئیات نحوه ربایش و محل نگهداری خود را برای کارآگاهان تشریح کرد.

ادامه تحقیقات برای دستگیری متهمان

معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی در پایان خاطرنشان کرد: تحقیقات برای شناسایی و دستگیری عامل اصلی و سایر افراد دخیل در این پرونده با جدیت ادامه دارد و نتایج اقدامات پلیسی متعاقباً اعلام خواهد شد.