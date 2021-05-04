وضعیت کرونایی بهارستان از قرمز به نارنجی تغییر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی تمهیدی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران از تغییر وضعیت رنگ کرونایی بهارستان از قرمز به نارنجی خبر داد و اظهار داشت: با نارنجی شدن وضعیت در این شهرستان از چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت محدودیت کرونایی مناطق نارنجی اعمال خواهد شد و گروه‌های شغلی ۱ و ۲ می‌توانند فعالیت خود را بر اساس شیوه نامه‌های بهداشتی انجام دهند.

وی افزود: با توجه به تراکم بالای جمعیت، شرایط شهرستان بهارستان به گونه‌ای است که وقوع پیک‌های شدید کرونایی متصور می‌باشد از این رو رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و مصوبات ستاد مبارزه با کرونامتناسب با شرایط نارنجی از ضرورت دو چندانی برخوردار است و محدودیت ترددهای شبانه نیز از ساعت ۲۲ تا ۳ صبح همچنان برقرار خواهد بود که در صورت عدم رعایت اعمال قانون خواهد شد.

فرماندار بهارستان بر تشدید نظارت بر رستوران‌ها، مراکز عرضه غذا و مواد غذایی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای تاکید کرد و افزود: کنترل مراکز خرید و تجمع، نظارت بر رعایت دقیق پروتکل‌های بهداشتی، ارائه آموزش و بازدیدهای مشترک به منظور اعمال محدودیت‌های در شرایط نارنجی از جمله مواردی است که می‌بایست عملیاتی شود.

تمهیدی با بیان اینکه فعالیت مشاغل گروه ۳ و ۴ تا اطلاع ثانوی ممنوع است، تصریح کرد: به دلیل نارنجی شدن شهرستان مشاغل سه و چهار از جمله فعالیت کلیه سالن‌های ورزشی، آرایشگاه‌های زنانه، چایخانه‌ها و کافه‌ها ممنوع است.

وی افزود: برگزاری هر گونه مراسم ترحیم و عروسی، مسابقات و مراسم که منجر به تجمعات شود ممنوع است و برگزار کنندگان مراسم به مراجع قضائی معرفی خواهند شد.

فرماندار بهارستان گفت: فعالیت غذاخوری‌ها و رستوران‌ها فقط به صورت بیرون بر بوده و باید از پذیرش مشتری خودداری کنند.