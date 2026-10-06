سید جعفر نصیری در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های باغداری این شهرستان اظهار کرد: بابلسر دارای حدود دو هزار و ۶۰۰ هکتار باغ مرکبات است که از این میزان، ۴۲۸ هکتار به باغ‌های نارنگی اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه شرایط مناسب باغ‌ها زمینه تولید مطلوب این محصول را فراهم کرده است، افزود: بر اساس برآوردهای انجام‌شده و با توجه به میانگین عملکرد حدود ۳۵ تن در هکتار، میزان تولید نارنگی شهرستان در سال جاری حدود ۱۵ هزار تن پیش‌بینی می‌شود.

نصیری زمان برداشت نارنگی در بابلسر را از اواسط شهریور تا پایان مهرماه اعلام کرد و گفت: رعایت نکات فنی در زمان برداشت و توجه به شیوه صحیح مدیریت باغ‌ها می‌تواند در حفظ کیفیت محصول، کاهش ضایعات و افزایش بهره‌وری باغداران مؤثر باشد.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی بابلسر مرکبات را از محصولات مهم اقتصادی این شهرستان دانست و تصریح کرد: توسعه باغداری مبتنی بر اصول فنی، بهره‌گیری از روش‌های نوین مدیریت باغ و رعایت توصیه‌های کارشناسی، از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت تولید و افزایش درآمد باغداران است.

وی ادامه داد: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بابلسر با اجرای برنامه‌های آموزشی و ترویجی و ارائه مشاوره‌های فنی، حمایت از باغداران و افزایش بهره‌وری در باغ‌های مرکبات رادنبال می‌کند.