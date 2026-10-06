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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

شهید «شهریار حسن‌پور» در جوار میرزا کوچک‌خان آرام گرفت

شهید «شهریار حسن‌پور» در جوار میرزا کوچک‌خان آرام گرفت

رشت- پیکر مطهر جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس، شهید «شهریار حسن‌پور» پس از تشییع با حضور مردم و مسئولان و برگزاری آیین‌های ویژه، در جوار مزار میرزا کوچک‌خان جنگلی به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه پیکر مطهر شهید «شهریار حسن‌پور»، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس ارتش، با حضور گسترده مردم ولایتمدار رشت و جمعی از مسئولان، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی استان گیلان تشییع شد.

شهید شهریار حسن‌پور از یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود که پس از سال‌ها تحمل رنج و بیماری ناشی از دوران حضور در جبهه‌های نبرد، به یاران شهید خود پیوست و به مقام والای شهادت نائل آمد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح با حضور در آیین تشییع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و فداکاری‌های وی در دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

شهید «شهریار حسن‌پور» در جوار میرزا کوچک‌خان آرام گرفت

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهایی همچون «الله‌اکبر»، «لااله‌الاالله» و «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، بر تداوم راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

پیکر مطهر شهید شهریار حسن‌پور پس از ادای احترام نظامی و برگزاری آیین‌های ویژه، در میان حزن و اندوه مردم و همرزمانش در جوار مزار مبارز نستوه میرزا کوچک‌خان جنگلی در رشت به خاک سپرده شد.

کد مطلب 6969641

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      ارتش تسلیت
    • IR ۱۶:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      یادوخاطره این شهیدبزرگواروسردارجنگل راگرامی می داریم

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