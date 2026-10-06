به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه پیکر مطهر شهید «شهریار حسن‌پور»، جانباز سرافراز دوران دفاع مقدس ارتش، با حضور گسترده مردم ولایتمدار رشت و جمعی از مسئولان، فرماندهان و نیروهای نظامی و انتظامی استان گیلان تشییع شد.

شهید شهریار حسن‌پور از یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود که پس از سال‌ها تحمل رنج و بیماری ناشی از دوران حضور در جبهه‌های نبرد، به یاران شهید خود پیوست و به مقام والای شهادت نائل آمد.

در این مراسم، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان استانی و فرماندهان و کارکنان نیروهای مسلح با حضور در آیین تشییع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ این شهید، یاد و خاطره ایثارگری‌ها و فداکاری‌های وی در دوران دفاع مقدس را گرامی داشتند.

حاضران در این مراسم با سردادن شعارهایی همچون «الله‌اکبر»، «لااله‌الاالله» و «حسین حسین شعار ماست، شهادت افتخار ماست»، بر تداوم راه شهدا و پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.

پیکر مطهر شهید شهریار حسن‌پور پس از ادای احترام نظامی و برگزاری آیین‌های ویژه، در میان حزن و اندوه مردم و همرزمانش در جوار مزار مبارز نستوه میرزا کوچک‌خان جنگلی در رشت به خاک سپرده شد.