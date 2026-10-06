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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۹

خیام وقارکاشانی و غزاله اکرمی در «داستان خرس‌های پاندا»

خیام وقارکاشانی و غزاله اکرمی در «داستان خرس‌های پاندا»

خیام وقارکاشانی و غزاله اکرمی در نمایش «داستان خرس‌های پاندا» به کارگردانی مریم امینی به ایفای نقش می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیر رسانه اثر، بازیگران نمایش «داستان خرس‌های پاندا» به نویسندگی ماتئی ویسنی‌یک با تهیه‌کنندگی وحید سالک‌فرد و کارگردانی مریم امینی برای اجرا در تماشاخانه طهران معرفی شدند.

خیام وقارکاشانی و غزاله اکرمی بازیگرانی هستند که در این اثر نمایشی حضور خواهد داشت.

نمایشنامه «داستان خرس‌های پاندا به روایت یک ساکسیفونیست که معشوقه‌ای در فرانکفورت دارد»، روایت مردی است که از خواب بیدار می‌شود و زنی را می‌بیند که او را نمی‌شناسد. اما با این حال مرد از زن می‌خواهد برای ۹ شب پیش او بماند. در نهایت زن قبول می‌کند و آنها ۹ شب عجیب را با هم می‌گذرانند.

دیگر جزئیات این اثر نمایشی به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 6969585

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