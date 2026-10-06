راهکارهای دکل انرژی دانا؛ ستون اصلی بازسازی و ارتقای ناوگان حفاری کشور

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در شرایطی که هر ساعت توقف دکل‌های حفاری به معنای میلیون‌ها تومان خسارت و عقب‌ماندگی از برنامه‌های تولید نفت و گاز است، وجود یک مرکز تخصصی، متمرکز و قابل اعتماد برای نگهداری، تعمیرات اساسی و ارتقای تجهیزات حفاری به ضرورتی غیرقابل انکار محسوب می‌شود. کسب‌وکار راهکارهای دکل انرژی دانا به‌عنوان یکی از بازوهای تخصصی انرژی دانا، دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز راهبردی شکل گرفته و امروز به یکی از بازیگران کلیدی در احیای توان عملیاتی صنعت حفاری کشور تبدیل شده است.

انرژی دانا که بیش از دو دهه تجربه مستمر در زنجیره ارزش صنعت نفت، گاز و انرژی دارد، با راه‌اندازی این مجموعه تخصصی، فراتر از ارائه خدمات فنی معمولی حرکت کرده و هدف خود را تبدیل شدن به مرجع ملی راهکارهای عملیاتی دکل‌های حفاری و خرید و تامین دکل حفاری قرار داده است؛ مرجعی که هم پشتیبان دکل‌های فعال باشد و هم زیرساخت توسعه و نوسازی ناوگان حفاری ایران را تقویت کند.

پایان پراکندگی خدمات و وابستگی به پیمانکاران غیرتخصصی

سال‌ها پراکندگی خدمات تعمیراتی، نبود گارانتی معتبر، ضعف نظام ارزیابی کیفیت و اتکا به پیمانکاران غیرمتخصص، هزینه‌های نگهداری دکل‌ها را به شدت افزایش داده و ریسک عملیاتی را بالا برده بود. راهکارهای دکل انرژی دانا با تکیه بر تجربه بیش از ۱۵ سال دکل‌داری انرژی دانا، یک ساختار یکپارچه و کاملاً تخصصی ایجاد کرده که تمام زنجیره خدمات فنی اعم از تعمیرات اساسی، تأمین قطعات، مهندسی معکوس، کنترل کیفیت و اعتبارسنجی فنی را زیر یک سقف گرد هم آورده است.

از تعمیرات موردی تا ایجاد زیرساخت پایدار ملی با خرید دکل حفاری

رویکرد این مجموعه صرفاً رفع عیب لحظه‌ای نیست؛ تعمیرات در اینجا بخشی از یک سیستم مهندسی کلان به شمار می‌رود که هدف آن افزایش ایمنی، قابلیت اطمینان و طول عمر مفید تجهیزات است. فرآیندهای مهندسی‌شده انتخاب متریال، بازرسی‌های تخصصی، پایش مستمر کیفیت، ثبت داده‌های عملیاتی و تامین و خرید دکل حفاری باعث شده راهکارهای دکل انرژی دانا به تدریج به مرجع فنی صحه‌گذاری خدمات تعمیراتی در صنعت حفاری تبدیل شود و وابستگی به تأییدیه‌های خارجی را به حداقل برسد.

زنجیره تأمین هوشمند و مستقیم با سازندگان اصلی

اتصال مستقیم به شرکت‌های سازنده اصلی تجهیزات (OEM)، تضمین اصالت کالا، کاهش چشمگیر زمان تأمین و کنترل هزینه‌ها را به دنبال داشته است. همچنین ایجاد انبارهای راهبردی برای قطعات حساس و حیاتی، خواب دکل‌ها در شرایط اضطراری را به حداقل رسانده و استمرار عملیات حفاری را تضمین می‌کند.

گام بلند به سوی بومی‌سازی ساخت دکل‌های حفاری

افق دید این مجموعه فراتر از نگهداری و تعمیر است. راهکارهای دکل انرژی دانا با تمرکز بر انتقال دانش فنی و مهندسی بومی، مسیر طراحی و تولید دکل‌های حفاری متناسب با شرایط اقلیمی و زمین‌شناختی ایران را دنبال می‌کند تا کشور از وابستگی به دکل‌های وارداتی رهایی یافته و به سمت تولید نسخه‌های ایرانی با کارایی بالا حرکت کند.

نمونه‌هایی از دستاوردهای عملیاتی

طراحی و ساخت پکیج‌های بومی مدیریت پسماند دکل‌های حفاری

تعمیرات اساسی و بازگشت به مدار عملیات تاپ‌درایوهای Varco - ترمز برقی‌ها و الکتروموتورهای توان بالا دکل‌های حفاری

بازسازی تخصصی دیزل‌ژنراتورهای سنگین کاترپیلار و افزایش پایداری تأمین برق دکل‌ها

تأمین یک دستگاه دکل حفاری خشکی سنگین ۲۰۰۰ اسب بخار برای تقویت ظرفیت عملیاتی گروه و یک دستگاه دکل حفاری خشکی سنگین ۲۰۰۰ اسب بخار در دست اقدام

تامین کالا بیش از ۱۰۰ قلم کالا اساسی دکل‌های حفاری خشکی

کسب‌وکار راهکارهای دکل انرژی دانا امروز دیگر تنها یک واحد خدماتی نیست؛ بلکه به یکی از ارکان اصلی بازسازی معماری فنی و زیرساختی صنعت حفاری ایران و تامین و خرید دکل حفاری تبدیل شده است. در صنعتی که ثانیه‌ها ارزشی حیاتی دارند، این مجموعه با اتکا به تخصص، تجربه و انضباط مهندسی، آینده‌ای مطمئن‌تر، خودکفا و پایدار برای حفاری کشور می‌سازد.