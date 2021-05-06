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۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۱۲

معاون سازمان صمت فارس اعلام کرد؛

تحویل سیمان فقط به عاملین مجاز توزیع در فارس

تحویل سیمان فقط به عاملین مجاز توزیع در فارس

شیراز - معاون نظارت و بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت فارس گفت: برای ساماندهی بازار سیمان در فارس تولیدکنندگان ملزم شدند سیمان را فقط به عاملین مجوزدار تحویل دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حسنی افزود: تعداد پرونده‌های متخلف در سطح استان از ابتدای سال جاری ۸۹ مورد به ارزش ۵۶ میلیارد و ۸۰۴ میلیون ریال بوده است.

وی تصریح کرد: برخورد با تخلفات گران‌فروشی و احتکار ادامه دارد و سطح تخلفات اکنون کاهش یافته است.

معاون سازمان صمت استان فارس تاکید کرد: همچنین از ساماندهی روند عرضه و توزیع سیمان خبر داد و تاکید مکرد: تولیدکنندگان ملزم شدند که سیمان را فقط به عاملین مجوزدار تحویل دهند.

حسنی بیان کرد: با توجه به سیر صعودی تولید و همکاری کارخانه‌های استان که در روزهای تعطیل نیز به تولید سیمان می‌پردازند، روند تولید افزایش یافته و با توجه به تعطیلی کارخانه‌ها در ابتدای سال طبیعی است که روند مناسبی وجود نداشته، اما اکنون وضعیت مطلوب گشته و نیاز بازار مرتفع شده است این در حالی است که تا پیش از این، سیمان از استان‌های دیگر نیز وارد می‌شد.

کد مطلب 5205637

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