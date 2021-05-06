روز قدس فرصت ارزشمند اتحاد مسلمانان سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان به مناسبت روز جهانی قدس پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

روز جهانی قدس، یادگار امام عاشقان در دفاع از مظلومیت بشریت و میقات عاشقان حریت و انسانیت است تا با انسجام و همدلی خباثت رژیم اشغالگر قدس را به جهانیان یادآور شوند.

با اندیشه بلند بنیان گذار انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس به فرصت ارزشمندی برای اتحاد و همدلی مسلمانان سراسر جهان تبدیل شده و با پشتیبانی و دفاع از نهضت آزادی بخش و فرهنگ مقاومت از مردم بی دفاع اولین قبله گاه مسلمانان حمایت خود را اعلام می‌داریم.

در روز جهانی قدس امسال اگر چه به دلیل شیوع ویروس کرونا امکان برگزاری راهپیمایی و تجمع میسر نیست اما آحاد مردم لرستان و این دیار غیور و دلیر، مراتب انزجار خود را از رژیم غاصب و اشغالگر قدس اعلام داشته و در این روز با آرمان‌های امام شهدا و شهیدان گلگون کفن انقلاب و خصوصاً با آرمان‌های سردار دل‌ها تجدید بیعت نموده و با اعلام همبستگی با مردم مظلوم فلسطین، تجدید پیمان خود را در آزادی قدس شریف در عرصه جهانی به نمایش می‌گذارند.