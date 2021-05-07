به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «شما که غریبه نیستید» نوشته هوشنگ مرادی کرمانی به‌تازگی توسط انتشارات معین به چاپ سی‌وپنجم رسیده است.

این‌کتاب داستان‌های کودکی هوشنگ مرادی کرمانی را شامل می‌شود و سال ۸۴، به‌عنوان کتاب برگزیده شورای کتاب کودک و کتاب برگزیده جایزه مهرگان ادب و سال ۲۰۰۶ میلادی هم به‌عنوان کتاب برگزیده کتابخانه بین‌المللی مونیخ معرفی شد.

اولین‌چاپ این‌کتاب، سال ۸۴ به بازار آمد و تا پاییز سال ۹۴ به چاپ بیستم رسید. تابستان سال ۹۵ بود که چاپ بیست‌وسوم و همچنین تابستان سال ۹۷ بود که چاپ بیست‌وهفتم این‌کتاب به بازار آمد. چاپ سی‌ام، تیرماه ۹۸ و چاپ سی‌ویکم آن هم آبان‌ماه همان‌سال عرضه شد.

«شما که غریبه نیستید» شهریورماه ۹۹ به چاپ سی‌وسوم و اسفند همان‌سال به چاپ سی‌وچهارم رسید.

در بخشی از این‌کتاب آمده است:

پدرم را آوردم تهران، بردمش پیش دکتر محمد عرب، متخصص اعصاب و روان... از مطب دکتر که بیرون می آییم، پدرم باز هوس میکند که به خورشید نگاه کند، عطسه می‌کند. دستش را می‌گیرم و می‌کشم. یک روز گم شد تو تهران. کلانتری‌ها، دیوانه‌خانه‌ها ، بیمارستان‌های روانی، پزشکی قانونی و آسایشگاه سالمندان را گشتم. آنجا بود، همان‌جا مرد.

خبر آوردند عمو قاسم رفت آن دنیا با تفنگش مثل شکارهایش. فرخ آمد پیش من. دکتر قلب شد. عمو ندید. تنهایی رفتم خواستگاری. زن گرفتم و بچه دار شدم. خبر آوردند سیرچ زلزله شده حتی دیواری سالم نمانده بیشتر قوم وخویش‌ها مردند. کوچه‌ها خانه‌ها و یادگارهای کودکی‌ام گم شده‌اند.

چاپ سی‌وپنجم این‌کتاب با ۳۵۴ صفحه و قیمت ۹۰ هزار تومان منتشر شده است.