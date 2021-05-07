به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله قربانعلی دری نجفآبادی و سیدعلی آقازاده در این پیام آوردهاند: روز جهانی قدس ابتکار تاریخی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملتهای مسلمان منطقه با خودکامگی استکبار جهانی و پایهگذار اتحاد جهان اسلام و تضعیف کننده بیش از پیش پایههای لرزان استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی است.
در ادامه این پیام آمده است: معمار کبیر انقلاب اسلامی ایران برای آنکه همواره خطر اسرائیل جنایتکار به عنوان جرثومه فساد در گوش ملتهای مسلمان طنین انداز باشد و جامعه جهانی نیز متوجه جنایات رژیم غاصب صهیونیستی باشد، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را به عنوان روز جهانی قدس به جهانیان معرفی نمودند تا هر کس که دل در گرو حق و عدالت و آزادی قدس شریف از چنگال صهیونیسم دارد، باید همواره مدافع این ملت مسلمان و مظلومی باشد که بیش از ۷۰ سال است از سرزمین مادری خود، رانده شده و هر روز با جنایتی تازه از سوی رژیم اشغالگر صهیونیست روبرو میشوند.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: شرایط استثنایی کنونی جهان اسلام و جنایتهایی که به وسیله طرحهای صهیونیسم بر مسلمانان وارد میشود، بر هیچ ناظری پوشیده نیست و مسلمانان میدانند که اجراکنندگان این پروژههای صهیونیستی قدرتهای بزرگ جهان به ویژه آمریکا هستند که با همکاری نظامهای منطقه، با رژیم صهیونیستی در ارتباطند.
در ادامه این پیام آمده است: مسلمانان مظلوم فلسطین بدانند، در روز قدس نه تنها ایران اسلامی وحدت و یکپارچگی خود را در موضوع فلسطین و حمایت از آرمان قدس شریف به مثابه مسأله اول جهان اسلام اعلام میکند، بلکه تمام جهان اسلام و سایر ملتهای آزادیخواه و عدالتطلب نیز پرچم مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی را در این روز باشکوه بر میافرازند.
در بخش دیگری از این پیام آمده است: اینجانبان ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه مسلمانان به درگاه خداوند متعال، اعلام میکنیم اگر چه امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا راهپیمایی روز قدس در هیچ نقطه کشور برگزار نمیشود، اما بدون شک فلسطین به عنوان مسئله اول جهان اسلام و دفاع از مظلوم، واجب شرعی و در هر شرایطی تعطیلناپذیر است و از تمامی آحاد مردم مؤمن و روزهدار استان دعوت میکنیم تا همگام با سایر مسلمانان جهان با حضور گسترده و آگاهانه در شبکههای اجتماعی پیام روز جهانی قدس را باشکوهتر از گذشته به گوش جهانیان رسانده و با استماع سخنرانی مقام معظم رهبری در این روز باشکوه آمادگی خود را برای تحقق فرامین معظم له اعلام میکنیم.
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