وقوع آتش سوزی گسترده در لندن

به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از وقوع آتش سوزی گسترده در یک برج ۴۳ طبقه در کنار رودخانه تایمز لندن گزار شداده است.
بر اسا این گزارش ۱۲۵ آتش نشان سعی در خاموش کردن این اتش سوزی دارند.
هنوز جزئیات بیشتری در ین رابطه منتشر نشده است.
یک برج ۴۳ طبقه در پایتخت انگلیس دچار آتش سوزی شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، اسپوتنیک در خبری فوری از وقوع آتش سوزی گسترده در یک برج ۴۳ طبقه در کنار رودخانه تایمز لندن گزار شداده است.
بر اسا این گزارش ۱۲۵ آتش نشان سعی در خاموش کردن این اتش سوزی دارند.
هنوز جزئیات بیشتری در ین رابطه منتشر نشده است.
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