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۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۲۲:۱۰

رئیس علوم پزشکی گلستان خبرداد

بستری ۴۷۵ بیمار کرونایی در گلستان/ روند کاهشی ادامه دارد

بستری ۴۷۵ بیمار کرونایی در گلستان/ روند کاهشی ادامه دارد

گرگان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان از بستری ۴۷۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی سطح استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل شامگاه جمعه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان اظهارکرد: با اعمال محدودیت ها در سه هفته اخیر و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، موارد بستری کرونایی در استان کاهشی شده و امیدواریم که این وضعیت ادامه داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: هم اکنون ۴۷۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی سطح استان بستری هستند که این تعداد ۸۳ نفر در آی سی یو تحت مراقبت بوده و ۲۷ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

وی بیان کرد: در روز گذشته ۵۰۴ نفر در مراکز درمانی استان بستری بودند که شاهد کاهش ۲۹ نفری بستری ها هستیم.

فاضل بیان کرد: طبق آخرین رنگ بندی کلاله و کردکوی در وضعیت قرمز، شهرهای گرگان، گنبدکاووس، گالیکش، مینودشت، آزادشهر، رامیان، علی آبادکتول، بندرگز و ترکمن در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان ها هم در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: از مردم می خواهیم برای بهبود شرایط، همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات و دورهمی ها پرهیز کنند.

کد مطلب 5206543

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