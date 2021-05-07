بستری ۴۷۵ بیمار کرونایی در گلستان/ روند کاهشی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فاضل شامگاه جمعه در خصوص آخرین وضعیت کرونا در استان اظهارکرد: با اعمال محدودیت ها در سه هفته اخیر و رعایت شیوه نامه های بهداشتی، موارد بستری کرونایی در استان کاهشی شده و امیدواریم که این وضعیت ادامه داشته باشد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: هم اکنون ۴۷۵ بیمار کرونایی در مراکز درمانی سطح استان بستری هستند که این تعداد ۸۳ نفر در آی سی یو تحت مراقبت بوده و ۲۷ نفر هم به دستگاه ونتیلاتور متصل هستند.

وی بیان کرد: در روز گذشته ۵۰۴ نفر در مراکز درمانی استان بستری بودند که شاهد کاهش ۲۹ نفری بستری ها هستیم.

فاضل بیان کرد: طبق آخرین رنگ بندی کلاله و کردکوی در وضعیت قرمز، شهرهای گرگان، گنبدکاووس، گالیکش، مینودشت، آزادشهر، رامیان، علی آبادکتول، بندرگز و ترکمن در وضعیت نارنجی و سایر شهرستان ها هم در وضعیت زرد کرونایی قرار دارند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: از مردم می خواهیم برای بهبود شرایط، همچنان پروتکل های بهداشتی را رعایت کرده و از حضور در تجمعات و دورهمی ها پرهیز کنند.