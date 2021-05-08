به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانههای عمومی استان یزد، رقیه دوست فاطمیها اظهار داشت: به همت همکاران فناوری اطلاعات این اداره کل و همکاری رؤسای ادارات کتابخانههای عمومی شهرستانهای استان، تمامی ۱۰۰ باب کتابخانه عمومی تحت پوشش نهاد در استان یزد به وایفای رایگان مجهز شدند.
وی ادامه داد: این امر که با حمایت معاونت برنامهریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانههای عمومی کشور و همکاری مخابرات استان یزد محقق شد، سبب شده دسترسی به اینترنت پرسرعت و رایگان در تمامی نواحی استان که دارای کتابخانه عمومی هستند، برای اعضا فراهم شود.
دوست فاطمیها عنوان کرد: راهاندازی وایفای رایگان در تمامی کتابخانههای استان سبب شده اعضای ۲۷ باب کتابخانه روستایی استان نیز از این فرصت بهرهمند شوند و بسیاری از نیازهای اطلاعاتی خود را با مراجعه به کتابخانه روستا با سرعت و بدون پرداخت هزینه تأمین کنند.
مدیرکل کتابخانههای عمومی یزد ادامه داد: تعطیلیهای مکرر کتابخانهها به دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شد فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و ترویجی کتابخانهها در فضای مجازی ادامه یابد که راهاندازی وایفای رایگان در کتابخانهها، کمک بزرگی به همکاران کتابدار در راستای استمرار این فعالیتها در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی بوده و خواهد بود.
به گزارش مهر، در حال حاضر ۱۱۴ کتابخانه عمومی در استان یزد فعال هستند که از این تعداد ۱۰۰ کتابخانه تحت مدیریت نهاد کتابخانههای عمومی کشور اداره میشوند و ۱۴ باب نیز کتابخانه مشارکتی هستند.
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