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۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۱۹

در آستانه عید سعید فطر؛

تمام کتابخانه‌های عمومی یزد مجهز به اینترنت رایگان بی‌سیم شدند

تمام کتابخانه‌های عمومی یزد مجهز به اینترنت رایگان بی‌سیم شدند

یزدـ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد از اتصال ۱۰۰ درصدی کتابخانه‌های عمومی این استان به وای‌فای رایگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان یزد، رقیه دوست فاطمی‌ها اظهار داشت: به همت همکاران فناوری اطلاعات این اداره کل و همکاری رؤسای ادارات کتابخانه‌های عمومی شهرستان‌های استان، تمامی ۱۰۰ باب کتابخانه عمومی تحت پوشش نهاد در استان یزد به وای‌فای رایگان مجهز شدند.

وی ادامه داد: این امر که با حمایت معاونت برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و همکاری مخابرات استان یزد محقق شد، سبب شده دسترسی به اینترنت پرسرعت و رایگان در تمامی نواحی استان که دارای کتابخانه عمومی هستند، برای اعضا فراهم شود.

دوست فاطمی‌ها عنوان کرد: راه‌اندازی وای‌فای رایگان در تمامی کتابخانه‌های استان سبب شده اعضای ۲۷ باب کتابخانه روستایی استان نیز از این فرصت بهره‌مند شوند و بسیاری از نیازهای اطلاعاتی خود را با مراجعه به کتابخانه روستا با سرعت و بدون پرداخت هزینه تأمین کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی یزد ادامه داد: تعطیلی‌های مکرر کتابخانه‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا سبب شد فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی و ترویجی کتابخانه‌ها در فضای مجازی ادامه یابد که راه‌اندازی وای‌فای رایگان در کتابخانه‌ها، کمک بزرگی به همکاران کتابدار در راستای استمرار این فعالیت‌ها در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده و خواهد بود.

به گزارش مهر، در حال حاضر ۱۱۴ کتابخانه عمومی در استان یزد فعال هستند که از این تعداد ۱۰۰ کتابخانه تحت مدیریت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اداره می‌شوند و ۱۴ باب نیز کتابخانه مشارکتی هستند.

کد مطلب 5207124

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