به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، پنجمین رویداد «یکشنبه‌های صادراتی» صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور هیأت تجاری در حوزه‌های سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی) و صنعت ساختمان از کشور بوسنی و هرزگوین به منظور ارائه مشاوره و مدیریت صادرات محصولات دانش بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

دکتر مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در ابتدای این جلسه، مجموعه توانمندی‌های کشور در زمینه نوآوری و همچنین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه صادرات را تشریح کرد و گفت: امروز در حدود ۷ هزار استارت‌آپ در ایران فعال هستند که بعد از تجاری‌سازی محصول خود به جرگه شرکت‌های دانش بنیان می‌پیوندند. در حال حاضر نزدیک به ۶ هزار شرکت دانش بنیان داریم که صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی آنها را طبق قانون بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه شرکت‌های دانش بنیان در سال ۲۰۲۰ توانستند صادرات خود را توسعه دهند، گفت: بر اساس آخرین آمار، ۴۵۰ شرکت دانش بنیان صادراتی توانستند یک میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۲۰ داشته باشند.

شاهوردی ادامه داد: مجموعه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی متنوع است که شامل ارائه تسهیلات، توانمندسازی، سرمایه‌گذاری و ارائه ضمانت‌نامه بانکی است. صندوق نوآوری همچنین در زمینه توسعه بازار شرکت‌های دانش بنیان برای حضور در نمایشگاه‌های خارجی و برگزاری جلسات مذاکرات تجاری با مشتریان احتمالی، اخذ استانداردهای صادراتی، شناسایی و مشاوره دریافت مالکیت فکری از شرکت‌های دانش بنیان و اکوسیستم نوآوری کشور نیز خدمات ارائه می‌کند.

مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری گفت: امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن نمایشگاه معرفی محصولات دانش بنیان ایرانی در بوسنی و هرزگوین و همچنین نمایشگاه دائمی محصولات دانش بنیان در آن کشور راه‌اندازی شود.

وی همچنین از آمادگی این صندوق برای انتقال تجربیات این صندوق در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری در بوسنی و هرزگوین خبر داد.