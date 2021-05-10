به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق نوآوری و شکوفایی، پنجمین رویداد «یکشنبههای صادراتی» صندوق نوآوری و شکوفایی با حضور هیأت تجاری در حوزههای سلامت (دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی) و صنعت ساختمان از کشور بوسنی و هرزگوین به منظور ارائه مشاوره و مدیریت صادرات محصولات دانش بنیان در محل صندوق نوآوری برگزار شد.
دکتر مرضیه شاوردی، مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری و شکوفایی در ابتدای این جلسه، مجموعه توانمندیهای کشور در زمینه نوآوری و همچنین خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی در زمینه صادرات را تشریح کرد و گفت: امروز در حدود ۷ هزار استارتآپ در ایران فعال هستند که بعد از تجاریسازی محصول خود به جرگه شرکتهای دانش بنیان میپیوندند. در حال حاضر نزدیک به ۶ هزار شرکت دانش بنیان داریم که صندوق نوآوری و شکوفایی وظیفه تأمین مالی آنها را طبق قانون بر عهده دارد.
وی با بیان اینکه شرکتهای دانش بنیان در سال ۲۰۲۰ توانستند صادرات خود را توسعه دهند، گفت: بر اساس آخرین آمار، ۴۵۰ شرکت دانش بنیان صادراتی توانستند یک میلیارد دلار صادرات در سال ۲۰۲۰ داشته باشند.
شاهوردی ادامه داد: مجموعه خدمات صندوق نوآوری و شکوفایی متنوع است که شامل ارائه تسهیلات، توانمندسازی، سرمایهگذاری و ارائه ضمانتنامه بانکی است. صندوق نوآوری همچنین در زمینه توسعه بازار شرکتهای دانش بنیان برای حضور در نمایشگاههای خارجی و برگزاری جلسات مذاکرات تجاری با مشتریان احتمالی، اخذ استانداردهای صادراتی، شناسایی و مشاوره دریافت مالکیت فکری از شرکتهای دانش بنیان و اکوسیستم نوآوری کشور نیز خدمات ارائه میکند.
مدیر توانمندسازی صندوق نوآوری گفت: امیدواریم در کوتاهترین زمان ممکن نمایشگاه معرفی محصولات دانش بنیان ایرانی در بوسنی و هرزگوین و همچنین نمایشگاه دائمی محصولات دانش بنیان در آن کشور راهاندازی شود.
وی همچنین از آمادگی این صندوق برای انتقال تجربیات این صندوق در زمینه توسعه اکوسیستم نوآوری در بوسنی و هرزگوین خبر داد.
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