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۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۸:۰۸

قادری در گفتگو با مهر:

نیازی به برجام نداریم/ ارتباط با چین و کشورهای همسو تقویت شود

نیازی به برجام نداریم/ ارتباط با چین و کشورهای همسو تقویت شود

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: هیچ نیازی به برجام نداریم و اگر روابط خود با چین و کشورهای همسو را تقویت کنیم، غربی‌ها به سمت ما می‌آیند.

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با وجود درخواست و پیگیری‌های یک ساله بانک مرکزی از صندوق بین‌المللی پول برای اختصاص وام ۵ میلیارد دلاری به ایران برای مقابله با کرونا، این صندوق تا به امروز پاسخ روشنی به این درخواست نداده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران عضو صندوق بین‌المللی پول است و حق اشتراک پرداخت می‌کند و آنان موظف هستند که به موقع به کشور ما هم تسهیلات ارائه دهند و نباید در این باره سیاسی‌کاری کنند.

وی بیان کرد: ایالات متحده آمریکا با سیاسی‌کاری‌های خود باعث شده که صندوق بین‌المللی پول به ایران وام پرداخت نکند و برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است، در حالی که نباید مسائل سیاسی در این باره تأثیری داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تیم مذاکره‌کننده ما باید این مسئله را در نظر داشته باشند که غربی‌ها هیچ‌گاه با ما صادقانه برخورد نمی‌کنند و نباید خوش‌خیال باشیم و این امید را ایجاد کنیم که آنان این بار به وعده‌های خود عمل می‌کنند.

قادری با اشاره به اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران از هر امکانی برای ایجاد مشکل و محدودیت برای ما استفاده می‌کنند، گفت: در این شرایط دولتمردان به جای تمرکز، به احیای برجام و مذاکره با غربی‌ها باید سریعاً قراردادهای سند راهبردی بین ایران و چین را آماده کنند تا به جای آنکه ما به دنبال غربی‌ها باشیم، آنان به سراغ ما بیایند.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در حال حاضر هیچ نیازی به برجام نداریم و جای تأسف دارد که طی چند سال گذشته دولت آن طور که باید و شاید به ارتباط با کشورهای جهان شرق و همسایه توجه نداشته است.

وی اظهار داشت: دولتمردان باید از گذشته درس بگیرند و به جای افزایش ارتباط با غربی‌های بدعهد، از ظرفیت کشورهای همسو نهایت استفاده را ببرند.

کد مطلب 5208761
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • کارشناس سیاسی ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      11 3
      پاسخ
      آقای قادری شما بلحاظ معیشتی در تامین مطلق هستی و خبر از مردم گرسنه نداری تحریمها باعث گرانی کالاها و افزایش قیمتها شد چگونه این مردم مخارج زندگی خود را تامین کنند؟
    • علی صفاریی IR ۰۸:۳۷ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      0 1
      پاسخ
      ایا بنظر شما باید همچنان به این نهاد حق عضویت پرداخت نمود
    • ایرانی IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      6 3
      پاسخ
      آقای نماینده اجازه بده سیاست مدران واقتصادانان اظهارنظر کنند من وتو دراین حد نیستیم
    • حبیب IR ۰۹:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      4 8
      پاسخ
      این نماینده محترم مجلس واقعا و واقعا و حقیقتا و حقیقتا حرف درستی زده است زیرا نه امریکایی ها و نه اروپائیان نمیخواهند ایران اسلامی با جهان تعامل داشته باشد و تحریم ها را بر نمیدارند و اگر هم بردارند ناقص برمیدارند و سپس به بهانه های مختلف یکی یکی تحریم ها را برمیگردانند . درود بر این نماینده محترم
      • حسین IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
        0 0
        اشتباه منفی دادم
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      1 0
      پاسخ
      اظهار نظر حالا این موقع؟
    • شهروند بی سواد IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      0 2
      پاسخ
      کاش بفهمیم که کسی که میخواد در برجام بمونه دلیل پیدا میکنه و کسی که نخواهد بهانه - الان از ما توقع دارند که حامی اسراییل باشیم وگرنه برجام پر - چهار روز دیگه هم یقین میگن منطقه را بدین دم موشک وگرنه برجام پر - از اولشم نمی خواستند آب خوش از گلو مون پایین بره - چند دفعه از یه سوراخ گزیده بشیم؟؟
    • علی IR ۱۵:۵۸ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      0 2
      پاسخ
      بازار انرژی هند و چین رو به رشد است، با احداث خطوط انتقال نفت و گاز از ایران به هند و چین می توانیم درآمدهای سرشاری را نصیب کشور کنیم، همچنین نیازمندیم تا وابستگی صنایع داخلی از جمله صنعت خودرو را به تکنولوژی غربی را رفع کنیم و سهم تکنولوژی و پلاتفورم های کشورهای همسو را بیشتر کنیم
    • علی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      0 2
      پاسخ
      بتوانیم در منطقه پیروز شویم و از این جنگ های منطقه با پیروزی کشورهایی را متحد خود کنیم و با برقراری تجارت آزاد با این کشور ها تبادلات تجاری را با منطقه و همسایگان افزایش دهیم و امکان لغو روادید و حمل و نقل بار و مسافر ارزان هم با منطقه فراهم شود با استفاده از ظرفیت ها منطقه نیازی به برجام نداریم
    • علی IR ۱۶:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      0 2
      پاسخ
      رفع کسری بودجه از طریق کاهش یارانه ها و افزایش ضریب خوداتکایی در اقتصاد می تواند ما را از برجام بی نیاز کند، برای مقابله با تحریم غرب باید سلطه اقتصادی آنان بر جهان را به مخاطره بیاندازیم تا امتیاز بگیریم، انحصار زدایی در تولید کالاهای مهم و خدمات بین المللی از غرب سلطه غرب را به چالش میکشد
    • RO ۱۶:۳۶ - ۱۴۰۰/۰۲/۲۶
      1 0
      پاسخ
      غربیها دشمن کمونیستها دوست خیر باید شعار ما نه شرقی نه غربی و هم غربی هم شرقی و مهمتر منافع ایران باشد

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