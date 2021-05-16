نیازی به برجام نداریم/ ارتباط با چین و کشورهای همسو تقویت شود

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با وجود درخواست و پیگیریهای یک ساله بانک مرکزی از صندوق بینالمللی پول برای اختصاص وام ۵ میلیارد دلاری به ایران برای مقابله با کرونا، این صندوق تا به امروز پاسخ روشنی به این درخواست نداده است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران عضو صندوق بینالمللی پول است و حق اشتراک پرداخت میکند و آنان موظف هستند که به موقع به کشور ما هم تسهیلات ارائه دهند و نباید در این باره سیاسیکاری کنند.
وی بیان کرد: ایالات متحده آمریکا با سیاسیکاریهای خود باعث شده که صندوق بینالمللی پول به ایران وام پرداخت نکند و برای ما مشکلات زیادی ایجاد کرده است، در حالی که نباید مسائل سیاسی در این باره تأثیری داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تیم مذاکرهکننده ما باید این مسئله را در نظر داشته باشند که غربیها هیچگاه با ما صادقانه برخورد نمیکنند و نباید خوشخیال باشیم و این امید را ایجاد کنیم که آنان این بار به وعدههای خود عمل میکنند.
قادری با اشاره به اینکه دشمنان جمهوری اسلامی ایران از هر امکانی برای ایجاد مشکل و محدودیت برای ما استفاده میکنند، گفت: در این شرایط دولتمردان به جای تمرکز، به احیای برجام و مذاکره با غربیها باید سریعاً قراردادهای سند راهبردی بین ایران و چین را آماده کنند تا به جای آنکه ما به دنبال غربیها باشیم، آنان به سراغ ما بیایند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما در حال حاضر هیچ نیازی به برجام نداریم و جای تأسف دارد که طی چند سال گذشته دولت آن طور که باید و شاید به ارتباط با کشورهای جهان شرق و همسایه توجه نداشته است.
وی اظهار داشت: دولتمردان باید از گذشته درس بگیرند و به جای افزایش ارتباط با غربیهای بدعهد، از ظرفیت کشورهای همسو نهایت استفاده را ببرند.
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