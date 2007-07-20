2 ژن موثر در بروز بیماری ایدز شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، 19 تیم بین المللی از کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا با هدف توسعه راه های جدید در درمان بیماری ایدز، ژنوم انسانی 486 بیمار را که از بین بیش از 30 هزار فرد آلوده به اچ آی وی مثبت انتخاب شده بودند مورد بررسی قرار دادند.

این محققان با بررسی 555 هزارو 352 گونه ژنتیکی در این بیماران ، دو ژن را شناسایی کردند که در صورت جهش یافتگی عامل بیش از 15 درصد از موارد ابتلا به ایدزهستند.

به عبارت دیگر گونه های این دو ژن بخشی از توانایی کنترل موثر بیماری یا گسترش آن را توضیح می دهند.

براساس گزارش سایبر مد، یکی از این دو ژن چند ریختی در داخل یک عنصر درون ویروسی با عنوان HCP5 و دیگری در داخل یک محیط ژنتیکی با عنوان HLA-C. HCP5 واقع شده است. این ژن ها می توانند تولید پروتئین "اچ آی وی" را مسدود کنند و در صورت جهش یافتگی این ویروس را توسعه دهند.

همچنین این دانشمندان یک ژن چند ریختی دیگری را هم شناسایی کرده اند که در نزدیکی دو ژن دیگر و داخل ژنی که آنزیم RNA پلیمرازرا رمزگذاری می کند، قرار دارد. این آنزیم مسئول 8/5 درصد از گوناگونی های ژنتیکی پاسخ به ویروس اچ آی وی در بیماران مبتلا به ایدز است.

این پروژه که از سال 2005 با هزینه 300 میلیون دلار انجام شده است، امیدهای جدیدی را در روش های ژن درمانی این بیماری بوجود آورده است.